Pemain asal Jerman, Karim Adeyemi, penyerang Barcelona, mengalami momen lucu usai pertandingan melawan Rayo Vallecano, setelah ia terpaksa menjalani latihan tambahan seusai laga, namun ia tampil di dalam lapangan dengan mengenakan sandal alih-alih sepatu olahraga, dalam sebuah momen yang menarik perhatian kamera siaran televisi.

Menurut apa yang direkam kamera "DAZN", Adeyemi yang berusia 25 tahun menghampiri pelatih kebugaran fisik Pepe Conde untuk mengikuti latihan tambahan yang diperuntukkan bagi para pemain cadangan dan mereka yang tidak mendapatkan menit bermain yang cukup selama pertandingan, tetapi sang pelatih dengan cepat menyadari bahwa penyerang Jerman itu tidak mengenakan sepatu yang tepat.

Conde pun memberikan teguran ringan kepada Adeyemi, sebelum memintanya kembali ke ruang ganti dan mengenakan sepatu olahraga agar ia dapat menjalani latihan secara normal dan aman.

Kejadian itu berlangsung di hadapan Gerard Martin dan Eric Garcia, di mana Adeyemi dan pelatih kebugaran fisik itu bertukar percakapan singkat, sebelum sang pemain segera menuju ruang ganti untuk menjalankan instruksi Conde.

Hal itu hanya memakan waktu beberapa menit, sebab Adeyemi kembali ke lapangan setelah mengenakan sepatu olahraganya, dan bergabung dengan program latihan yang telah ditentukan bersama rekan-rekannya tanpa masalah lain.

Latihan tambahan ini merupakan bagian dari program fisik yang diterapkan Barcelona seusai pertandingan, terutama bagi para pemain yang tidak bermain atau hanya mendapatkan menit bermain terbatas, dengan tujuan menjaga kesiapan fisik mereka dan mengimbangi beban fisik yang telah didapatkan rekan-rekan mereka selama laga.