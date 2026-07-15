Video: "Keluarkan dari saku kamu".. Sindiran terhadap bintang Prancis di ruang ganti Spanyol

Perayaan tim nasional Spanyol di ruang ganti setelah mengalahkan Prancis 2-0 pada Selasa dan lolos ke final Piala Dunia 2026 menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar melalui platform media sosial, setelah rekaman video memperlihatkan adanya ejekan dan candaan yang ditujukan kepada salah satu pemain “Les Bleus”.

Akun resmi tim nasional Spanyol memposting sebuah video yang mendokumentasikan suasana kegembiraan di ruang ganti, di mana senyuman dan sorakan memenuhi ruangan setelah penampilan gemilang yang ditunjukkan oleh tim “La Roja” di semifinal. Bek kiri Marc Cucurella memuji kerja sama timnya dengan mengatakan: "Sungguh pertandingan yang luar biasa," merujuk pada dominasi Spanyol atas jalannya pertandingan, menurut RMC.

Segera setelah itu, terdengar suara dalam rekaman tersebut—yang oleh sejumlah penggemar diduga berasal dari Fabián Ruiz—yang berkata kepada Cucurella: “Kamu sudah mengalahkannya… keluarkan dia dari saku kamu,” sebagai candaan yang mencerminkan pujian atas performa pertahanan luar biasa sang bek sayap Spanyol, yang berhasil menutup ruang gerak lawan-lawannya.

Meskipun nama pemain yang dimaksud tidak disebutkan secara eksplisit, komentar-komentar tersebut menduga bahwa lelucon itu ditujukan kepada Michael Olise, yang dalam waktu yang cukup lama mengisi sisi kanan serangan Prancis saat berhadapan dengan Cocorela, sementara yang lain berpendapat bahwa itu mungkin merujuk pada Ousmane Dembélé, yang kadang-kadang bergerak di area yang sama.

Dalam cuplikan yang sama, Dani Olmo mengarahkan pandangannya ke pertandingan final yang dijadwalkan pada hari Minggu di Stadion “MetLife” di New York, sambil berkata: “Ini sudah ditakdirkan sejak awal. Kami memulai di Atlanta dan akan mengakhiri perjalanan ini di New York, sudah dekat, sudah dekat.”