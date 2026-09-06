Morgan Rogers, pemain Chelsea, mengejek para pendukung Arsenal setelah mencetak gol untuk timnya di Stadion Emirates, dalam pertandingan yang digelar hari ini di ajang Liga Premier Inggris.

Surat kabar "The Sun" mengungkapkan bahwa perilaku Morgan memicu kemarahan para penggemar Arsenal, setelah mereka menyaksikan para pejabat Stadion Emirates gagal mendatangkan Rogers selama bursa transfer musim panas.

Arsenal telah mengejar pemain Inggris tersebut secara intensif, tetapi Chelsea mengunggulinya dengan kesepakatan senilai 117 juta pound sterling, sebuah angka rekor untuk seorang pemain Inggris.

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Arsenal sangat bernafsu untuk membalas dendam kepada Chelsea dengan menghancurkannya di London Utara pada sore hari Minggu ini, tetapi hanya 77 detik setelah pertandingan dimulai, Rogers mencetak gol keunggulan untuk Chelsea melalui tendangan langsung.

Kemudian ia berlari untuk merayakannya di hadapan para pendukung tim tuan rumah, bahkan menjulurkan lidahnya ke arah suporter di salah satu sudut Stadion Emirates.

Klub Arsenal telah membuka jalan untuk merekrut Rogers sejak musim panas tahun 2025, bahkan mereka mengatur pertemuan langsung dengan pelatih Mikel Arteta.

Rogers juga berbicara dengan pelatih Chelsea Xabi Alonso, yang meyakinkannya dengan tawarannya, dan begitu Chelsea membayar jumlah yang diminta, kesepakatan pun terjalin.

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