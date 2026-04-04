Video: Kekalahan telak menjatuhkan Arsenal... dan Chelsea membalas dendam

Arsenal tersingkir dari kompetisi Piala FA di babak perempat final, setelah kalah 1-2 dari Southampton di Stadion St Mary's.

Southampton membuka skor pada menit ke-35 melalui Ross Stewart.

Pertahanan Southampton mampu menahan serangan Arsenal, hingga Victor Giociris berhasil menyamakan kedudukan untuk Arsenal pada menit ke-68.

Lima menit sebelum waktu normal berakhir, Southampton mencetak gol kemenangan melalui Chea Charles.

Dalam pertandingan yang sama, Chelsea menghancurkan lawan mereka, Port Vale, dengan skor 7-0.

Gol-gol The Blues dicetak oleh Gorel Hato, João Pedro, Jordan Gabriel (gol bunuh diri), Tosin, André Santos, Estevao, dan Garnacho.

Chelsea membalas kekalahan mereka di Liga Premier Inggris, di mana mereka kalah 3-0 dari Everton, sebelum jeda internasional.

