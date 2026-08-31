Video: Kekalahan pertama di liga, Trabzon sia-siakan usaha Salah

Amed Sportif merebut kemenangan dramatis dari tamunya Trabzonspor dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Senin malam dalam ajang pekan ketiga Liga Turki, setelah membalikkan ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan di menit-menit akhir.

Trabzonspor mengawali laga dengan corak menyerang, dan Mohamed Salah berhasil memberikan keunggulan pada menit ke-11.

Gol itu tercipta setelah serangan balik yang dipimpin Ernest Muçi, yang mengumpankan bola kepada bintang Mesir tersebut, lalu ia melaju sendirian dari tengah lapangan menuju kotak penalti, sebelum Salah melepaskan tembakan yang bersarang di pojok kiri gawang.





Amed Sportif mencoba membalas, dan mengancam gawang kiper André Onana dalam lebih dari satu kesempatan melalui Yiğit Sur, Mbaye Diagne, dan Diya Sabia, tetapi tim tamu mempertahankan keunggulannya hingga menit-menit akhir babak pertama.

Pertandingan berubah pada masa injury time, ketika wasit memberikan tendangan penalti untuk Amed Sportif akibat handball yang dilakukan Melih Kabasakal di dalam kotak. Onana menepis tendangan Diagne, namun Yiğit Sur menyambar bola rebound dan mencetak gol penyeimbang pada menit kelima masa injury time babak pertama.

Keberanian lebih besar: Amed mewujudkan kejutan

Amed Sportif memasuki babak kedua dengan corak yang lebih berani, sementara Trabzonspor mencari cara untuk mengembalikan keunggulannya melalui upaya Muçi, Aral Şimşir, dan Ozan Tufan. Salah kembali tampil dalam membangun serangan, ia mengumpan dua kali kepada Muçi pada menit ke-59, tetapi kiper Alban Lafont menepis kedua upaya tersebut, sebelum pemain Mesir itu menciptakan peluang lain untuk Tufan yang sundulannya digagalkan Lafont pada menit ke-76.









Salah nyaris memberikan gol kedua bagi timnya pada menit ke-82, tetapi tembakannya dari dalam kotak dihalau pertahanan. Sebaliknya, Amed Sportif terus menekan hingga pemain pengganti Cift Urban mencetak gol kemenangan pada menit ke-89.

Dengan demikian, Trabzonspor menyia-nyiakan keunggulan dininya meski Salah terus mencetak gol, sehingga mencatat kekalahan pertamanya di Liga Turki musim ini, dan melorot ke peringkat kesembilan (4 poin), sementara Amed Sportif, pendatang baru di kompetisi ini, merayakan kemenangan dramatis yang menaikkan koleksinya menjadi enam poin.

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