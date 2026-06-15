Video: Kekalahan bersejarah... Tunisia mengawali Piala Dunia dengan kekalahan telak dari Swedia

Timnas Tunisia menelan kekalahan telak dengan skor 5-1 dari Swedia, di Stadion Monterrey, Meksiko, dini hari Senin ini, pada laga pembuka Piala Dunia 2026 di Grup E yang juga dihuni oleh Belanda dan Jepang.

Kekalahan ini dianggap bersejarah karena merupakan kekalahan terberat dalam sejarah partisipasi El-Nisour di Piala Dunia, mengingat mereka telah bermain di ajang tersebut sebanyak 6 kali sebelumnya, yaitu pada tahun 1978, 1998, 2002, 2006, 2018, dan 2022.

Swedia membuka skor lebih awal, tepatnya pada menit ke-7 melalui Yassine Ayari, setelah terjadi kekacauan di lini pertahanan Tunisia, ditambah kesalahan kiper Mahib Chammakh, sehingga bola sampai ke Victor Gjekeris yang melepaskan tembakan yang dihalau oleh pertahanan Tunisia dari garis gawang, sebelum disambut oleh Ayari yang kemudian melepaskan tendangan keras ke gawang.

Al-Ayari, pemain Brighton asal Inggris, menolak merayakan golnya ke gawang Tunisia karena latar belakang Tunisia-nya, dan mengangkat tangannya sebagai tanda permohonan maaf, lalu bersujud kepada Allah sebagai ungkapan syukur, di tengah kegembiraan rekan-rekannya atas gol awal tersebut.









Dari serangan balik cepat, Alexander Isak menambah gol kedua Swedia pada menit ke-30, setelah mengelabui Montasser Talbi dan melepaskan tendangan akurat yang melintas di atas tangan kiper Mahib Chammakh.









Pertandingan tampak mudah bagi para bintang Swedia, di tengah penurunan performa yang signifikan dari para pemain Tunisia, serta ketidakmampuan mereka untuk menampilkan serangan yang memadai.

Namun, sebelum akhir babak pertama, tepatnya pada menit ke-43, tim Tunisia memperkecil ketertinggalan melalui sundulan akurat dari Omar Rakiq, memanfaatkan umpan silang yang bagus dari Hanbal Al-Majbari.









Gol ini membawa Tunisia kembali ke dalam permainan, dan mereka memasuki babak kedua dengan mencoba memanfaatkan momentum tersebut, di tengah upaya-upaya yang masih malu-malu, namun gagal menciptakan ancaman serius terhadap gawang Swedia.

Pada menit ke-59, Victor Gokiris memupus harapan Tunisia sepenuhnya setelah mencetak gol ketiga, menyusul kesalahan naif dari kapten Elias Skhiri yang mencoba menggiring bola melewati Isaac untuk memotong bola di depan kotak penalti, dan bola tersebut sampai ke penyerang Arsenal yang dengan mudah mencetak gol ke gawang.









Para pemain Tunisia menyerah setelah gol ketiga, dan pelatih Sabri Lamouchi melakukan beberapa pergantian dengan memasukkan Elias Achouri, Hajj Mahmoud, dan Sebastian Tonkti, lalu menyusul dengan memasukkan Firas Chouat dan Ismail Gharbi, namun tidak ada perubahan signifikan dalam performa tim.

Sebelum pertandingan berakhir, pemain pengganti Matias Svanberg mencetak gol keempat Swedia pada menit ke-84 segera setelah masuk, di tengah protes para pemain Tunisia yang mengklaim offside, namun teknologi video (VAR) memastikan keabsahan gol tersebut.









Menit-menit terakhir berlalu tanpa ancaman berarti dari para pemain Tunisia, sementara kebingungan di lini pertahanan terlihat jelas pada menit-menit akhir, yang memungkinkan Swedia melancarkan beberapa serangan berbahaya.

Penampilan Tunisia yang kurang memuaskan berujung pada gol kelima Swedia yang dicetak kembali oleh Yassin Ayari melalui tendangan jarak jauh pada menit ke-90+6, dan kali ini ia merayakan golnya ke gawang El-Nesour Carthage.









Tim Swedia kini mengumpulkan 3 poin dan memimpin klasemen grup, sementara Tunisia berada di posisi terbawah tanpa poin. Belanda dan Jepang berada di posisi kedua dan ketiga dengan masing-masing satu poin setelah bermain imbang 2-2.

Perlu dicatat bahwa timnas Tunisia kembali menelan kekalahan telak dari Belgia (5-0) dalam laga persahabatan terakhirnya sebagai persiapan untuk Piala Dunia.



