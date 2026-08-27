Video: Kekacauan di Liga Champions Eropa: Gestur cabul dan bentrokan dalam laga Fenerbahce dan Lyon

Rabu malam menjadi malam yang ingin dilupakan di Lyon, ketika Fenerbahce menyingkirkan Olympique Lyon dan lolos ke babak grup Liga Champions Eropa.

Gol dari Moriki dan Archie Brown mempersulit misi lolos bagi tim Prancis tersebut, yang tak mampu menyamakan kedudukan meski Malick Fofana sempat mencetak gol, sehingga harus tersingkir dari turnamen.

Selepas laga yang panas itu, Mathieu Guendouzi, pemain Fenerbahce, terlibat adu mulut dengan Antonio Ferreira, pelatih penjaga gawang Lyon. Sepanjang pertandingan, terjadi perseteruan antara Guendouzi, mantan pemain Olympique Marseille, dengan suporter tim tuan rumah.

Menurut Guendouzi, para suporter menghina keluarganya, sehingga ia membalas mereka dengan gestur cabul.

Saat peluit akhir dibunyikan, dan ketika Guendouzi menuju area berkumpulnya suporter Fenerbahce, ia dihadang oleh Antonio Ferreira, pelatih penjaga gawang Lyon.

Tindakan ini terbukti keliru, sebab rekan-rekan Guendouzi berhasil memukul dan mengepungnya di mulut terowongan menuju ruang ganti, hingga lingkaran kekerasan antara kedua tim pun meluas, dalam adegan-adegan yang tersebar di media sosial.

Rekan setimnya di tim nasional, Corentin Tolisso, pemain Lyon, mengkritik tindakan Guendouzi.

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Ia berkata: "Saya hanya mengatakan kepadanya agar merayakan bersama timnya, dan tetap rendah hati setelah kemenangan. Biarkan suporter Lyon sendiri, mereka sudah cukup terpukul. Saya menilai perilaku ini tidak bertanggung jawab. Saya berharap ia bisa belajar dari hal itu."

Di sisi lain, Guendouzi berkata: "Seperti yang Anda tahu, ketika 60 ribu orang menghina keluargamu, ibumu, anak-anakmu, bahkan sebelum pertandingan, dan tak seorang pun dari tim perangkat pertandingan meminta suporter untuk diam... karena saya tahu bahwa di Prancis, ketika hal semacam ini terjadi, mereka sampai pada tahap berbicara dengan suporter dan pertandingan bisa dihentikan."

Ia melanjutkan: "Selama 90 menit, bahkan lebih selama masa pemanasan, mereka menghina keluarga saya. Itu sesuatu yang sangat memengaruhimu."

Ia melanjutkan: "Jika kalian ingin bercanda, maka hal itu harus timbal balik. Mereka menghina ibu saya dan keluarga saya, yang saya anggap sebagai bentuk tidak menghormati. Selain itu, jika kami tidak lagi bisa merayakan dengan cara yang kami inginkan, saya rasa itu hal yang disayangkan."

Ia menambahkan: "Semua orang tahu bahwa saya mendukung Olympique Marseille, dan saya tak pernah menyembunyikan hal itu. Itu hanya candaan, mereka menghina keluarga saya."

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