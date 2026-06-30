Perayaan komunitas Maroko di Belanda atas lolosnya timnas Maroko ke babak selanjutnya Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Belanda melalui adu penalti, berubah menjadi situasi tegang dan ricuh di sejumlah kota di Belanda, setelah jalanan dipenuhi kerumunan besar dan bentrokan dengan aparat keamanan yang berlangsung hingga dini hari.

Menurut laporan media Belanda, ribuan pendukung turun ke jalan-jalan di Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, dan Utrecht untuk merayakan kemenangan bersejarah tersebut, sambil mengibarkan bendera Maroko di tengah iring-iringan mobil, suara klakson yang tak henti-hentinya, dan ledakan kembang api yang gencar.

Beberapa kawasan, terutama Lapangan Dam di Amsterdam, kawasan Schelderswijk di Den Haag, serta kawasan Lombok dan Kanalineland di Utrecht, dipenuhi oleh para peraya yang terus merayakan meskipun polisi berulang kali meminta mereka untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing.

Seiring bertambahnya jumlah peserta, ketegangan pun meningkat; beberapa wilayah mengalami kerusuhan dan tindakan yang digambarkan pihak berwenang sebagai berbahaya, termasuk mengendarai sepeda motor dan mobil secara sembrono, melemparkan kembang api dan proyektil ke arah petugas polisi, serta sejumlah petugas yang menjadi sasaran provokasi dan penghinaan.

Perkembangan tersebut mendorong pihak berwenang Belanda untuk mengerahkan unit antihuru-hara, anjing polisi, dan meriam air guna mengendalikan situasi, sementara polisi melakukan beberapa penangkapan setelah anggotanya dilempari batu di beberapa kawasan, terutama di kota Den Haag.

Di Utrecht, polisi mencatat banyak pelanggaran lalu lintas setelah beberapa pengemudi mengemudikan kendaraan mereka di atas trotoar dan jalur sepeda di tengah kerumunan pendukung, sementara ketegangan di Amsterdam berlanjut hingga dini hari—sebuah pemandangan yang mencerminkan besarnya kekecewaan akibat tersingkirnya tim nasional Belanda dari turnamen tersebut.

Timnas Maroko sebelumnya berhasil meraih kemenangan bersejarah atas timnas Belanda melalui adu penalti setelah pertandingan berakhir imbang 1-1 pada waktu normal, yang memicu gelombang perayaan besar-besaran di kalangan komunitas Maroko di Belanda, sebelum sebagian perayaan tersebut berubah menjadi kerusuhan di beberapa kota.