Video: Kejutan Musim Ini, Tim Divisi Empat Singkirkan Arsenal dari Piala Liga

Fleetwood Town, klub kasta keempat, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Arsenal, sang juara Premier League, dari babak keempat Piala Liga Inggris "Carabao", usai mengalahkannya dalam pertandingan yang berlangsung pada Selasa malam di Stadion Highbury lewat adu penalti (5-3), setelah kedua tim bermain imbang (1-1) sepanjang laga.

Fleetwood Town membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-21 melalui Aaron Lobalu-Bee, tetapi Viktor Gyokeres menyamakan kedudukan untuk Arsenal pada menit ke-50.

Dalam adu penalti, Martin Odegaard, Kai Havertz, dan Viktor Gyokeres sukses mencetak gol untuk Arsenal, sementara Bruno Guimaraes gagal menuntaskan penalti keempat.

Pelatih Arsenal Mikel Arteta menurunkan susunan pemain yang sebagian besar berisi pemain cadangan, namun pada babak kedua ia memainkan sejumlah bintangnya seperti Ben White, Eberechi Eze, Martin Odegaard, Ezri Konsa, dan Bruno Guimaraes dalam upaya memperbaiki keadaan.

Arsenal mendominasi pertandingan, terutama pada babak kedua, dan beberapa kali mengancam gawang lawan di tengah perjuangan pertahanan para pemain Fleetwood, tetapi pasukan Arsenal hanya mampu mencetak satu gol.

Menit ke-85 diwarnai kartu merah untuk bintang muda Arsenal Max Dowman setelah terlibat keributan dengan para pemain Fleetwood, sehingga menyulitkan tugas Arsenal dalam pertandingan yang akhirnya dimenangkan Fleetwood lewat adu penalti.

Arsenal mencapai babak keempat Piala Liga Profesional Inggris setelah meraih kemenangan menarik atas Ipswich Town dengan skor 4-2 di babak ketiga.

Di sisi lain, Fleetwood Town, kontestan Liga Divisi Keempat Inggris, memastikan tempatnya di babak keempat untuk pertama kali dalam sejarahnya, setelah menciptakan kejutan dengan mengalahkan Sheffield United, kontestan Championship Inggris, dengan skor tanpa balas.

Tim yang berasal dari kasta keempat ini melanjutkan rentetan kejutannya dan mewujudkan keajaiban dengan menyingkirkan Arsenal, serta menanti lawannya di babak perempat final dalam salah satu kejutan terbesar musim ini.







