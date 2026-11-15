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Mohamed Aboutrika, bintang Al Ahly dan eks timnas Mesir, memicu kontroversi mengenai masa depannya di jaringan saluran olahraga "beIN Sports", setelah pernyataan ambigu yang ia lontarkan di penghujung salah satu studio analisis di jaringan tersebut. Pernyataan itu membuka pintu bagi pertanyaan-pertanyaan seputar kemungkinan absennya dari layar kaca untuk waktu yang lama, serta kemungkinan ia beralih ke pengalaman baru di luar bidang media.

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Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh jurnalis Mesir Hani Hathout, masalah ini berkaitan dengan pergerakan yang melampaui sekadar ketidakhadiran di studio, setelah bintang Al Ahly tersebut menerima tawaran dari Federasi Sepak Bola Qatar untuk menduduki jabatan manajer timnas Qatar. Tawaran itu kini tengah ia pertimbangkan sebelum mengambil keputusan akhir mengenai penerimaan atau penolakannya.

Gagasan yang diajukan mencakup bergabungnya Abou Trika ke dalam sistem baru timnas Qatar dalam peran administratif, yang menjadikannya sebagai manajer timnas, apabila ia menyetujui tawaran tersebut dan menyelesaikan kesepakatan dengan Federasi Qatar.

Pertanyaan-pertanyaan seputar masa depan Abou Trika mulai muncul setelah dialognya dengan jurnalis Abdulaziz Al Nasr, di penghujung studio analisis laga Atletico Madrid melawan Barcelona pada 9 November ini, bertepatan dengan berakhirnya pekan liga-liga besar Eropa dan dimulainya jeda internasional.

Dalam dialog itu, Al Nasr berkata kepada Abou Trika: "Kami akan merindukan Mohamed Abou Trika, terlebih karena kita sedang dalam periode istirahat dan jeda internasional, sementara ia tidak tampil di studio selama periode ini," sebagai isyarat atas ketidakhadirannya yang biasa dari analisis selama periode jeda.

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Jawaban bintang Al Ahly itu pun menarik perhatian, ketika ia berkata sambil tersenyum: "Bisa jadi kalian merindukanku untuk waktu yang lama, mungkin ada kebaikan di baliknya yang kalian tak tahu," lalu Al Nasr menjawabnya: "Insya Allah selalu hadir."

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Cuplikan itu menyebar secara luas, dan ucapan Abou Trika memicu spekulasi mengenai kemungkinan ia menjauh dari dunia media, sebelum Hathout mengungkap tawaran dari Qatar yang menempatkan bintang Mesir itu di hadapan kemungkinan menjalani pengalaman baru dalam kariernya.

Keputusan yang Belum Final

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Meski tawaran itu telah diungkap, Abou Trika belum menentukan sikapnya hingga saat ini, karena ia masih mempertimbangkan gagasan untuk menduduki jabatan manajer timnas Qatar, dan apakah ia akan menerima perpindahan ke pekerjaan administratif serta bergabung dengan sistem baru timnas, ataukah akan melanjutkan kariernya saat ini di bidang analisis olahraga.