Ali Alwan mencatatkan namanya dengan huruf emas dalam sejarah sepak bola Yordania, setelah mencetak gol pertama sepanjang sejarah timnas Yordania di putaran final Piala Dunia, saat menghadapi Austria pada pertandingan pertama Grup 10 di Piala Dunia 2026.

Alwan berhasil menyamakan kedudukan untuk Yordania di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-50, setelah ia menerobos dari sisi kiri ke area penalti dan melepaskan tendangan melengkung ke arah gawang, yang kemudian membentur tiang kanan dan masuk ke gawang, sehingga skor menjadi imbang 1-1, setelah Romano Schmid membuka skor untuk Austria pada menit ke-20.

Alwan merayakan gol tersebut dengan mengangkat jersey Yazan Al-Naimat, rekan setimnya yang absen dari Piala Dunia karena cedera.

Gol Alwan ini menghidupkan kembali harapan timnas Yordania untuk meraih hasil positif dalam penampilan perdana mereka di Piala Dunia, sekaligus memanaskan persaingan di Grup 10 yang juga dihuni oleh Argentina dan Aljazair.

Dengan gol ini, Ali Alwan mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pemain Yordania pertama yang mencetak gol di Piala Dunia, sekaligus memberikan momen yang akan abadi dalam ingatan sepak bola Yordania selama bertahun-tahun kepada para pendukung Al-Nashama.