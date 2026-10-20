Paris Saint-Germain meraih kemenangan menarik atas tamunya Barcelona dengan skor 4-2, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya malam ini di Stadion Parc des Princes, pada pekan ketiga fase liga turnamen Liga Champions Eropa.

Paris menambah koleksi poinnya menjadi 9 angka dengan tetap mempertahankan nilai sempurna dan puncak klasemen, sementara Barcelona melorot ke posisi kelima dengan 6 poin setelah menelan kekalahan pertama mereka di Eropa musim ini.









Paris Saint-Germain unggul pada menit ke-38 lewat Desire Doue, yang memanfaatkan umpan salah dari Lamine Yamal, lalu menembak ke gawang.









Pada babak kedua Barca menekan dan melancarkan lebih dari satu serangan berbahaya hingga bek kanan Xavi Espart berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-55.









Gol itu berawal dari umpan istimewa Fermin Lopez, yang membuat Espart melaju dan menembak ke gawang.

Pada menit ke-72 Lucas Hernandez mencetak gol kedua Paris Saint-Germain lewat sundulan istimewa setelah assist dari Desire Doue.









Ketegangan terus berlanjut setelah Lamine Yamal kembali menyamakan kedudukan untuk Barcelona pada menit ke-79 dari aksi gemilang di sisi kiri dan tembakan ke gawang dengan cara yang sangat istimewa.









Namun Barcelona tidak terlalu lama merayakan gol penyeimbang itu setelah Vitinha mencetak gol ketiga Paris pada menit ke-81, memanfaatkan bola rebound di luar kotak penalti untuk melepaskan tembakan keras yang bersarang di gawang Barca.









Pada menit ke-86 Paris mengakhiri harapan Barcelona setelah Fabian Ruiz mencetak gol keempat, memanfaatkan umpan silang istimewa dari Achraf Hakimi.







