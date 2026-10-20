Video: Kegilaan di Parc des Princes, PSG Hancurkan Barcelona dengan Empat Gol Dramatis

Paris Saint-Germain meraih kemenangan dramatis atas tamunya Barcelona dengan skor 4-2, dalam laga yang mempertemukan keduanya malam ini di Stadion Parc des Princes, pada pekan ketiga fase liga turnamen Liga Champions Eropa.

Paris menambah koleksi poinnya menjadi 9 angka sekaligus mempertahankan nilai sempurna dan puncak klasemen, sementara Barcelona melorot ke peringkat kelima dengan 6 poin setelah menelan kekalahan pertama mereka di kompetisi Eropa musim ini.

Paris Saint-Germain unggul lebih dulu pada menit ke-38 melalui Desire Doue, yang memanfaatkan umpan salah dari Lamine Yamal, lalu melepaskan tembakan ke dalam gawang.









Pada babak kedua, Barcelona menekan dan melancarkan lebih dari satu serangan berbahaya hingga bek kanan Xavi Espart berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit ke-55.









Gol tersebut berawal dari umpan istimewa Fermin Lopez, yang membuat Espart melaju dan melepaskan tembakan ke dalam gawang.

Pada menit ke-72, Lucas Hernandez mencetak gol kedua Paris Saint-Germain lewat sundulan istimewa setelah menerima umpan dari Desire Doue.









Drama pun berlanjut setelah Lamine Yamal kembali menyamakan kedudukan untuk Barcelona pada menit ke-79 lewat aksi menawan dari sisi kiri dan tembakan ke dalam gawang dengan cara yang sangat istimewa.









Namun Barcelona tak lama merayakan gol penyeimbang itu setelah Vitinha mencetak gol ketiga Paris pada menit ke-81, memanfaatkan bola rebound di luar kotak penalti lalu melepaskan tembakan keras yang bersarang di gawang Barcelona.









Pada menit ke-86, Paris mengubur harapan Barcelona setelah Fabian Ruiz mencetak gol keempat dengan memanfaatkan umpan silang istimewa dari Achraf Hakimi.







