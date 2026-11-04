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Video: Kebangkitan Turki, Fenerbahce Jatuhkan Liverpool dalam 6 Menit

Fenerbahce vs Liverpool
Fenerbahce
Liverpool
Champions League
Turki
Inggris

Liverpool gagal mengubah dominasi mereka menjadi kemenangan

Fenerbahce Turki meraih kemenangan dramatis atas tamunya Liverpool Inggris, ketika tuan rumah membalikkan ketertinggalan dari (2-1) menjadi (3-2) dalam waktu 6 menit, pada hari Rabu ini, di Stadion Chobani di kota Istanbul Turki, dalam rangkaian pertandingan matchday keempat Liga Champions Eropa.

Dengan hasil ini, poin Liverpool tertahan di angka 9, menempati peringkat kelima dalam klasemen turnamen, sementara Fenerbahce menambah koleksi poinnya menjadi 5, di peringkat ke-19.

Pada menit ke-25, Liverpool membuka keunggulan melalui tembakan keras pemain muda Inggris, Trey Nyoni, yang membentur salah satu pemain Fenerbahce dan mengubah arah, sebelum akhirnya menerpa jala gawang.

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Baru 4 menit berselang, mantan pemain Manchester United, Mason Greenwood, menyamakan kedudukan dengan cara yang sama untuk tim Turki tersebut, ketika ia melepaskan tendangan bebas langsung yang membentur pagar betis dan mengecoh kiper Alisson Becker, sehingga skor menjadi (1-1) pada menit ke-29.

Tim Inggris itu mendominasi penguasaan bola secara signifikan pada babak pertama, dengan penguasaan bola mencapai 69%, berbanding 31% untuk Fenerbahce.

Namun, upaya ke arah gawang nyaris seimbang, di mana Liverpool melepaskan 9 tembakan, salah satunya mengenai mistar dan tiang gawang, sementara tuan rumah melepaskan 8 tembakan, 2 di antaranya tepat sasaran.

Pada babak kedua, tim Inggris menekan dengan kuat, dan Alexander Isak mencetak gol kedua Liverpool pada menit ke-69, namun Fenerbahce membalas dengan cepat lewat dua gol, pada menit ke-73 dan ke-79, melalui Archie Brown dan Fedat Muriqi secara berurutan.

Liverpool berusaha keras untuk bangkit dalam hasil pertandingan, selama menit-menit tersisa, namun pertahanan Turki selalu siaga, sehingga Fenerbahce keluar sebagai pemenang (3-2).

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