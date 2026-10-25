Video: Kebanggaan Real Madrid, Mbappe Kembalikan Barcelona ke Dunia Nyata

Real Madrid meraih kemenangan berharga atas tuan rumah Barcelona dengan skor 2-1, dalam laga El Clasico yang digelar di Stadion Camp Nou, pada pekan kesepuluh kompetisi Liga Spanyol, setelah Kylian Mbappe mencetak dua gol, yang memberi Los Blancos 3 poin penting dan memperkecil jarak dengan rival Catalan mereka (27 poin), di puncak klasemen menjadi 3 poin.

Pertandingan ini berlangsung pada momen yang krusial bagi kedua tim, terutama Barcelona yang memasuki laga mencari penebusan setelah kekalahan mereka dari Paris Saint-Germain dengan skor 4-2 di pertengahan pekan, sementara Real Madrid berambisi memperkecil jarak dengan pemuncak klasemen, setelah kemenangan tuan rumah seharusnya memberi mereka keunggulan dengan selisih 9 poin.

Pertandingan dimulai dengan tempo yang hati-hati dari kedua pihak, dengan upaya-upaya saling bergantian yang tidak berbuah gol, di mana Arda Guler mengancam gawang Barcelona sejak dini, dan dibalas Anthony Gordon dengan tembakan yang digagalkan oleh penjaga gawang Andriy Lunin.

Raphinha juga menyia-nyiakan lebih dari satu peluang, pada saat Hansi Flick terpaksa melakukan pergantian darurat pada menit ke-29, setelah Xavi Espart mengalami cedera, sehingga Alejandro Balde masuk menggantikannya.

Dan sebelum akhir babak pertama, Real Madrid unggul lewat gol Mbappe pada menit ke-41, setelah bola memantul dari Gerard Martin usai upaya pembuangan umpan silang Diomande, lalu mengenai penyerang Prancis itu dan bersarang di gawang.

Pada babak kedua, Barcelona memperbanyak upaya mereka hingga Raphinha menyamakan kedudukan pada menit ke-61, dengan tembakan di dalam kotak penalti usai umpan cermat dari Pedri.

Namun Real Madrid kembali unggul pada menit ke-87, ketika Eduardo Camavinga memimpin serangan balik cepat, dan mengirim bola kepada Mbappe yang mencetak gol keduanya di laga tersebut.