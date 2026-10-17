Video: Keajaiban pemain pengganti mengubah segalanya, Inter lolos dari kejutan awal menghadapi Bologna

Inter Milan membalikkan ketertinggalan dini menjadi kemenangan yang layak (3-1) atas Bologna, pada Sabtu malam, di Stadion "Renato Dall'Ara", dalam pertandingan pekan ketujuh Liga Italia.

Sang juara bertahan pun melanjutkan posisinya di puncak klasemen tanpa kekalahan, dengan memanfaatkan pengaruh menentukan dari para pemain penggantinya di babak kedua.

Bologna mengejutkan tamunya dengan tekanan yang berhasil, dan Tommaso Pobega sukses membuka keunggulan bagi tuan rumah pada menit (10), memanfaatkan rebutan bola Juan Miranda dari Luis Henrique, lalu melaju dan melesakkan bola ke dalam gawang.

Pobega nyaris menambah gol kedua pada menit (40), tetapi tendangannya membentur mistar gawang dari jarak dekat.

Sebelum babak pertama berakhir, Inter menyamakan kedudukan pada menit (44) melalui sepakan kepala Marcus Thuram, setelah umpan silang yang dikirimkan Nicolo Barella.

Dominasi dan penentuan di akhir laga

Di babak kedua, Inter memaksakan dominasinya, dan pemain pengganti Carlos Augusto, yang masuk menggantikan Federico Dimarco, mempersembahkan gol keunggulan (2-1) pada menit (69) dengan sentuhan pertamanya setelah umpan silang dari Piotr Zielinski.

Petar Sucic membuang peluang untuk memastikan hasil pada menit (76) ketika tendangannya melebar dari jarak dekat.

Pada menit-menit terakhir, wasit menganulir gol Ange Bonny karena offside (82), sebelum pemain tersebut menebusnya dan melengkapi kemenangan 3-1 pada menit (83) berkat umpan matang dari Carlos Augusto.

Inter menambah koleksi poinnya di puncak klasemen menjadi 19 poin, sementara Bologna tertahan di 5 poin dan menempati peringkat ke-14 sementara.

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