Video: Keahlian Rafik Belghali Membawa Aljazair Kembali ke Jalur Kualifikasi

Tim nasional Aljazair kembali bersaing untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia dalam pertandingan yang sedang berlangsung melawan Austria pada putaran ketiga fase grup.

Penyerang Austria, Marco Arnautović, membawa timnya unggul pada menit ke-28.

Aljazair membutuhkan hasil imbang atau kemenangan untuk lolos ke babak berikutnya.

Pada masa tambahan waktu babak pertama, Rafik Belgali berhasil mencetak gol penyama kedudukan berkat aksi individu yang luar biasa, setelah ia masuk ke kotak penalti, mengelabui bek Austria, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan oleh kiper Alexander Schlager.



