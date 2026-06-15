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Mantan bek West Ham dan Sunderland, Anton Ferdinand, bergabung bersama Adebayo Akinfenwa dalam episode terbaru podcast Beast Mode On. Pemain berusia 41 tahun ini menceritakan perjalanannya di dunia sepak bola profesional serta pengalaman-pengalaman yang membentuk dirinya baik di dalam maupun di luar lapangan. Mulai dari meniti karier di akademi West Ham hingga berhasil menancapkan namanya di Liga Premier, Ferdinand mengenang momen-momen gemilang dan tantangan yang dihadapi selama berkarier di level tertinggi sepak bola.