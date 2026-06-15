VIDEO: 'Ke mana pun aku pergi, aku selalu dicemooh' - Anton Ferdinand berbagi kisahnya tentang insiden John Terry, perjuangannya menembus tim utama West Ham, hubungannya dengan Rio, dan banyak lagi dalam podcast Beast Mode
Mantan bek West Ham dan Sunderland, Anton Ferdinand, bergabung bersama Adebayo Akinfenwa dalam episode terbaru podcast Beast Mode On. Pemain berusia 41 tahun ini menceritakan perjalanannya di dunia sepak bola profesional serta pengalaman-pengalaman yang membentuk dirinya baik di dalam maupun di luar lapangan. Mulai dari meniti karier di akademi West Ham hingga berhasil menancapkan namanya di Liga Premier, Ferdinand mengenang momen-momen gemilang dan tantangan yang dihadapi selama berkarier di level tertinggi sepak bola.
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Podcast Beast Mode On tersedia di YouTube dan Spotify, dengan semua episodenya dapat ditonton dan didengarkan secara gratis sekarang.