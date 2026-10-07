Beberapa menit sebelum dimulainya pertandingan timnas Argentina melawan Benin, dan selama acara perpisahan Lionel Messi di Stadion Monumental, sekelompok suporter menyuarakan teriakan menentang presiden Federasi Sepak Bola Argentina, Claudio "Chiqui" Tapia.

Teriakan ini kembali terulang setelah pertandingan, selama pertunjukan udara dengan drone.

Para suporter berteriak "Chiqui Tapia, dasar pengkhianat, Chiqui Tapia dasar korup dasar anak pelacur", sementara para penonton terus memasuki stadion untuk menyaksikan pertandingan, menurut surat kabar Argentina La Nacion.

Teriakan itu awalnya bermula dari tribune atas Centenario, dan seiring berjalannya menit demi menit, meluas ke area lain di stadion, termasuk tribune Sivori yang terkenal.

Sivori merupakan salah satu tribune paling menonjol di Stadion Monumental, dan terkenal dengan kehadiran riuh para suporter River Plate, khususnya di bagian atas.

Di sisi lain, jurnalis Argentina Juanma Tucci mengatakan melalui X: "Orang-orang melontarkan hinaan kepada presiden Federasi Sepak Bola Argentina di Stadion Monumental, beberapa menit sebelum pertandingan Argentina melawan Benin. Menghancurkan sepak bola Argentina bukanlah perkara mudah".

Kemudian, segera setelah pertandingan berakhir, teriakan itu kembali terdengar. Dan ketika sedang disuguhkan penghormatan kepada Messi menggunakan drone, presiden Federasi Sepak Bola Argentina kembali menjadi sasaran cemoohan.