Video: Kartu merah dramatis yang mengubah jalannya pertandingan... Swiss menghancurkan Bosnia dengan skor 4-0 yang menegangkan

Dengan serangan yang gencar, tim nasional Swiss menghancurkan lawannya dari Bosnia dengan skor 4-1, dalam pertandingan putaran kedua Grup B Piala Dunia 2026, sebuah laga yang menyaksikan perubahan dramatis setelah kartu merah yang membalikkan keadaan secara drastis.

Kedua tim memasuki pertandingan ini dengan mengincar kemenangan pertama mereka di turnamen ini, setelah sama-sama memulai perjalanan mereka dengan hasil imbang pada putaran pertama; di mana Swiss bermain imbang 1-1 dengan Qatar, sementara pertandingan Bosnia dan Herzegovina melawan Kanada berakhir dengan skor 1-1 di Toronto.

Swiss mendominasi jalannya pertandingan di sebagian besar waktu, dan unggul secara jelas dalam penguasaan bola dengan persentase 63% berbanding 27% milik Bosnia.

Pertandingan ini diwarnai peluang-peluang yang saling bergantian, terutama peluang awal yang disia-siakan oleh Ndowi setelah menerima umpan silang yang apik saat ia mencoba mengontrol bola dengan tumitnya secara akrobatik, namun bola meleset darinya dan dihalau oleh pertahanan Bosnia.

Tim Bosnia membalas dengan serangan balik yang berbahaya, terutama melalui Edin Džeko yang memimpin serangan dengan keterampilan tinggi, namun pertahanan Swiss dan kipernya berhasil menghalau ancaman tersebut.

Kiper Swiss juga menahan tendangan Mimić dan dengan gemilang menyelamatkan tendangan Bosnia lainnya yang merupakan yang paling berbahaya di babak kedua.

Yohan Manzambi membuka skor untuk Swiss dengan tendangan keras kaki kanan dari tengah kotak penalti yang mengarah tepat ke sudut kanan atas gawang.

Setelah itu, Tarek Moharimović menerima kartu merah langsung, yang mengubah jalannya pertandingan secara drastis, karena Swiss memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan semakin menguasai jalannya pertandingan.

Robin Vargas menambah gol kedua dengan tendangan kaki kanan dari tengah kotak penalti ke sudut bawah kanan gawang, memanfaatkan umpan terobosan dari Breel Embolo. Kemudian, Johan Manzambi melengkapi brace-nya sekaligus gol ketiga Swiss pada menit ke-90 berkat assist dari Robin Vargas.

Pada menit ketiga tambahan waktu, Ermin Mehmić mencetak gol hiburan bagi Bosnia dan Herzegovina melalui tendangan kaki kanan dari tengah kotak penalti setelah tendangan sudut, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Swiss 3-1.

Dengan kemenangan besar ini, Swiss mengantongi tiga poin pertamanya di grup, sementara Bosnia dan Herzegovina tetap tanpa poin setelah dua putaran.

Pada menit-menit terakhir pertandingan, wasit memberikan tendangan penalti untuk Swiss, yang dieksekusi dengan sukses oleh kapten Granit Xhaka. Ia mengonversinya dengan tendangan keras kaki kiri ke sudut bawah kanan gawang, sehingga skor menjadi 4-1, sekaligus melengkapi kehancuran Bosnia dan Herzegovina setelah kartu merah tersebut.