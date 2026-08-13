Fulham yang dipimpin pelatih barunya, Alvaro Arbeloa, mengundurkan diri dari sebuah laga persahabatan pramusim untuk mengawali musim baru, sehingga Malaga dinobatkan sebagai juara Piala Costa del Sol tanpa melalui adu penalti.

Pertandingan berakhir imbang (2-2) dalam waktu normal, namun anak-anak asuh pelatih Alvaro Arbeloa memutuskan untuk tidak mengikuti adu penalti setelah sebuah penalti diberikan untuk melawan mereka pada menit ke-90.

Di sisi lain, mantan pelatih Real Madrid itu memprotes dengan keras, dan wasit Miguel Angel Ortiz Arias tidak punya pilihan selain mengusirnya, sebagaimana diberitakan surat kabar "Mundo Deportivo".

Pertandingan dimulai dengan buruk bagi Malaga, di mana Adrian Nino terpaksa meninggalkan lapangan karena cedera, hal yang menimbulkan kekhawatiran mengingat mereka akan bertandang ke Stadion Metropolitano dalam waktu sepekan untuk menghadapi Atletico Madrid dan tengah kehilangan sejumlah pemain.

Oscar Bobb dan David Larrubia, sayap Fulham dan Malaga secara berurutan, tampil paling efektif pada fase awal dengan sedikit peluang hingga Sessegnon mencetak gol lewat sundulan di tiang jauh untuk membawa tim Inggris itu unggul (0-1).

Setelah kebobolan, Malaga membalas dengan serangan indah dari Larrubia, dan Chupi menuntaskan serangan itu dengan tendangan terukur ke gawang.

Selepas turun minum, para pemain Malaga melanjutkan penampilan istimewa mereka, tetapi kembali kebobolan, kali ini oleh Iwobi.

Dengan tambahan delapan pergantian pemain, tim tuan rumah memulihkan vitalitas dan gairah mereka, dan pada menit ke-90, Eneko Jauregi mencetak gol dari titik penalti menyusul sebuah sentuhan untuk menyamakan kedudukan (2-2).

Kemenangan tetap menjadi milik tuan rumah setelah tim Inggris itu menolak mengikuti adu penalti, dan penalti di menit-menit akhir itulah yang secara spesifik menyulut kemarahan Alvaro Arbeloa, yang menolak menghadiri konferensi pers seusai pertandingan.

Arbeloa menangani Fulham pada musim panas ini, setelah pengalamannya bersama Real Madrid, dan bersiap untuk memulai perjalanan resminya bersama tim Inggris itu dengan menghadapi Chelsea pada 24 Agustus mendatang, pada pekan pertama Premier League.



























