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Bek Manchester United, Leny Yoro, memberikan awal yang buruk bagi Mauricio Pochettino dalam tugas barunya. Pelatih asal Argentina itu harus melihat anak asuhnya diusir wasit dengan kartu merah langsung pada menit kedelapan laga melawan Liverpool, yang digelar hari ini, Minggu, di Stadion Anfield dalam lanjutan pekan ke-11 Liga Primer Inggris.

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Kartu merah untuk bek asal Prancis itu keluar setelah ia menjatuhkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, yang tengah lolos sendirian menuju gawang. Manchester United pun terpaksa melanjutkan pertandingan dengan sepuluh pemain saat laga baru berjalan delapan menit. Pukulan dini ini langsung mengacaukan rencana sang pelatih asal Argentina.

Tayangan televisi memperlihatkan kemarahan dan luapan emosi Pochettino di pinggir lapangan , setelah ia mendapati dirinya dalam situasi yang sama sekali tidak menguntungkan pada penampilan perdananya bersama Manchester United. Awal yang ia harapkan berjalan sempurna justru berubah menjadi mimpi buruk dini akibat kesalahan lini belakang yang membuat timnya kehilangan satu pemain.

Liverpool tidak butuh waktu lama untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dominik Szoboszlai mencetak gol pertama Liverpool pada menit ke-10 lewat tendangan bebas yang diberikan setelah pelanggaran Leny Yoro. Gol itu membawa tuan rumah unggul dan membuat tugas tim tamu semakin berat.

Gol tersebut menambah tekanan bagi Pochettino, yang berharap bisa membawa Manchester United mengawali laga dengan kuat melawan rival tradisionalnya. Namun, ia justru mendapati timnya tertinggal dan bermain dengan sepuluh orang pada menit-menit awal. Situasi itu memaksanya segera menghadapi persoalan taktis rumit yang tidak pernah ia perhitungkan sebelum pertandingan dimulai.

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Hanya tiga menit berselang, pelatih asal Argentina itu kembali menerima pukulan baru. Florian Wirtz mencetak gol kedua Liverpool pada menit ke-13, membuat tuan rumah unggul 2-0 di tengah keruntuhan dini Manchester United.

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Tugas Manchester United menjadi semakin rumit setelah gol kedua itu, terlebih tim tidak punya cukup waktu untuk menata barisan atau mengatasi dampak kartu merah dini. Sementara itu, Liverpool memanfaatkan ruang kosong dan keunggulan jumlah pemain untuk menunjukkan dominasinya di menit-menit awal.

Menit-menit awal pertandingan pun berubah menjadi ujian berat bagi Pochettino, yang mengambil alih kendali dengan ambisi mengembalikan Manchester United ke jalur yang benar. Namun, ia kini dituntut menemukan solusi cepat untuk menyelamatkan timnya dari situasi sulit sejak awal, menghadapi lawan yang memanfaatkan setiap peluang untuk menambah penderitaan mereka.

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Pelatih asal Argentina itu akhirnya melakukan intervensi pada menit ke-22, di tengah gempuran serangan Liverpool, dengan menarik keluar Bryan Mbeumo dan memasukkan bek Harry Maguire demi mengembalikan keseimbangan Manchester United.

Laga melawan Liverpool ini merupakan ujian pertama bagi Pochettino sejak ditunjuk menangani Manchester United menggantikan Michael Carrick. Manajemen klub memutuskan merekrut pelatih asal Argentina itu selama jeda internasional, sebagai upaya mengubah arah tim setelah awal musim yang tersendat.

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Namun, jalannya pertandingan menempatkan sang pelatih baru di hadapan tantangan luar biasa. Tiga faktor sekaligus menghantamnya sejak awal, yakni kartu merah dini untuk Yoro, ketertinggalan lewat gol Szoboszlai, lalu kebobolan gol kedua dari Wirtz. Pochettino pun dituntut membenahi krisis teknis dan mental sebelum seperempat jam penampilan perdananya berlalu.

Dengan demikian, awal kiprah Pochettino bersama Manchester United berubah menjadi mimpi buruk sesungguhnya di hadapan Liverpool. Kesalahan di menit-menit awal menempatkan Manchester United di bawah tekanan luar biasa, sementara tuan rumah meraih keunggulan dini yang membuat mereka semakin dekat untuk menguasai pertandingan.