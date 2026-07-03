Video: Karena Hossam Hassan... Al-Shneif mengirimkan pesan terselubung kepada tim nasional Saudi

Jurnalis Saudi Khalid Al-Shneif mengirimkan pesan terselubung kepada tim nasional Saudi, dengan mengutip Hossam Hassan, pelatih kepala tim nasional Mesir, setelah ia membawa “Al-Fara’una” lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

"Al-Amid" membawa timnas Mesir ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, setelah mengalahkan Australia melalui adu penalti pada Jumat lalu di babak 32 besar, setelah waktu reguler dan perpanjangan waktu berakhir dengan skor imbang 1-1.

Al-Shneif mengatakan dalam wawancara dengan program “Dorina Ghair” di saluran “Al-Saudiyah”: “Siapa pun yang mengenal Hossam Hassan secara dekat, tahu bahwa dia adalah pria yang bertindak dengan hati sebelum akal.”

Ia menambahkan: “Saya menonton timnas Mesir, seolah-olah saya melihat Husam dan Ibrahim Hassan bermain, berjuang untuk setiap bola, penuh semangat dan keinginan, hingga Anda bisa merasakan perasaan dan emosinya sebelum dan selama pertandingan, serta ia memberikan 200% untuk timnasnya.”

Dia menyimpulkan: “Oleh karena itu, pelatih nasional seperti dia tidak ada duanya, baik dalam hal emosi, kecintaan pada tanah air, maupun dalam bekerja.”

Timnas Arab Saudi telah menunjuk pelatih asal Yunani, Georgios Donis, kurang dari dua bulan sebelum dimulainya Piala Dunia, menggantikan pelatih asal Prancis Hervé Renard, meskipun pelatih nasional Saad Al-Shehri juga diusulkan.

Donis gagal memberikan kontribusi berarti bagi “Al-Akhdar”, di mana tim tersebut tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak penyisihan grup di posisi terbawah Grup 8 dengan raihan dua poin, yang diperoleh dari hasil imbang melawan Uruguay dan Cape Verde, serta kekalahan 0-4 dari Spanyol.