Video: Karena Al-Hilal, Mohamed Noor mengejutkan "jurnalis Al-Nassr"

Muhammad Noor, legenda klub Al Ittihad, meledak dengan pernyataan mengejutkan yang mempermalukan salah satu jurnalis pendukung Al Nassr dalam beberapa jam terakhir, dan itu disebabkan oleh isu transfer Al Hilal.

Periode saat ini menyaksikan banyak isu panas yang membakar klub-klub, mengingat keinginan setiap klub untuk memperkuat skuadnya dengan transfer-transfer terbaik selama bursa transfer yang tengah berlangsung.

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Noor mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Nadeena": "Al Hilal memiliki daya beli yang besar, buktinya mereka melepas Malcom yang merupakan salah satu pilar utama terkuat klub, dan itu demi mendatangkan transfer baru."

Pernyataan Noor mendorong jurnalis Muta'ib Al Hazza', yang dekat dengan Al Nassr, untuk masuk ke dalam pembicaraan sambil berkata: "Benar, saya tidak tahu mengapa Al Hilal mengeluh, Kapten, ini hal yang sangat aneh."

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Namun Noor memutuskan untuk membalasnya sambil berkata: "Saya tahu apa yang kamu mau dari argumen ini, tapi kamu harus fokus pada timmu sendiri. Saya berbicara tentang hal ini secara umum, karena setiap klub punya kebebasan penuh atas apa yang dilakukannya."

Perlu disebutkan bahwa Al Hilal memiliki salah satu skuad terkuat di Asia, dan bahkan mungkin lebih baik daripada beberapa klub besar Eropa.