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Kapten Bayern Munich Joshua Kimmich kehilangan kendali dalam laga Bundesliga melawan Hamburg pada Sabtu yang berakhir tanpa gol. Ia diganjar kartu merah langsung akibat reaksi fisiknya yang tak biasa. Gelandang asal Jerman itu membalas tindakan winger Norwegia Alexander Rossing-Lelesiit secara dramatis, tetapi hanya satu pemain yang dihukum wasit atas insiden tersebut.

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Kimmich dikartu merah saat Bayern imbang melawan Hamburg

Bayern harus puas dengan hasil imbang 0-0 melawan Hamburg di Bundesliga pada Sabtu, dalam pertandingan yang dibayangi tindakan tidak disiplin Kimmich. Pemain berusia 31 tahun itu mendapat kartu merah langsung setelah kehilangan kendali emosinya dalam laga tersebut.

Sebagai kapten Bayern, kartu merah Kimmich menjadi insiden yang paling menyita perhatian sore itu. Gelandang asal Jerman tersebut bereaksi buruk terhadap tindakan lawan, sehingga timnya harus menuntaskan pertandingan yang membuat frustrasi itu tanpa sang kapten di lapangan.

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Aksi menarik rambut berujung kartu merah langsung

Insiden bermula ketika winger Hamburg Rossing-Lelesiit sengaja menubruk Kimmich. Alih-alih mengabaikan provokasi itu, kapten Bayern tersebut kehilangan kendali dan membalasnya.

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Kimmich menjambak penyerang asal Norwegia itu sebelum menjatuhkannya. Balasan agresif tersebut membuat wasit nyaris tidak punya pilihan selain langsung mengeluarkan kartu merah.

Bayern Munich menghadapi dampak kartu merah

Setelah laga berakhir tanpa gol, Kimmich dan Bayern Munich harus menghadapi konsekuensi langsung dari kartu merahnya. Kehilangan kapten karena diusir dari lapangan menjadi kemunduran bagi klub dalam melanjutkan kiprahnya di Bundesliga.