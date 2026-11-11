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Roberto Mancini, pelatih timnas Italia, mengirimkan pesan tak biasa kepada Kylian Mbappe, bintang Prancis, menjelang pertemuan kedua tim esok hari di UEFA Nations League.

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Sebulan setelah hasil imbang mereka di Prancis (1-1), timnas Prancis akan menghadapi timnas Italia besok Kamis di Milan, dalam ajang UEFA Nations League.

Absennya Kylian Mbappe, bintang Prancis, dari pertandingan ini telah dipastikan karena ia tidak siap akibat cedera hamstring.

Zinedine Zidane, pelatih Prancis, menegaskan ketidakhadirannya dari pertandingan UEFA Nations League melawan Italia, di mana ia berkata dalam konferensi pers: "Ya, Kylian tidak akan tersedia besok. Ia merasakan sedikit nyeri, dan kami tidak akan mengambil risiko dengannya. Sangat disayangkan kehilangan beberapa pemain, tetapi itu bagian dari permainan. Saya berharap cederanya tidak serius dan ia bisa kembali pada hari Minggu."

Sebelum absennya Mbappe dipastikan, Roberto Mancini, pelatih Italia, muncul dalam konferensi pers dan bercanda soal Mbappe terkait pertandingan besok.

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Mancini meminta pemain Prancis itu untuk tidak tampil dalam pertandingan besok, sembari menegaskan bahwa timnya memiliki banyak pemain istimewa.

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Mancini berkata sambil bercanda: "Saya menyarankan Mbappe untuk tidak mengambil risiko. Ia punya Liga Champions untuk dimainkan bersama Real Madrid. Di samping Mbappe, ada pemain-pemain hebat seperti Doue, Olise, dan Barcola. Prancis tetap tim yang hebat."

Badai absensi menerpa kubu Prancis

Masalah Zidane tidak berhenti pada Mbappe, sebab timnas Prancis mengalami rentetan absensi yang berpengaruh menjelang dua pertandingan melawan Italia dan Turki.

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Tchouameni meninggalkan pemusatan latihan setelah mengalami cedera, demikian pula dipastikan absennya Marcus Thuram dan Pierre Kalulu, setelah keduanya masuk dalam perhitungan timnas, sementara daftar awal menyaksikan absennya sejumlah elemen serangan karena cedera, yang paling menonjol adalah Ousmane Dembele, Magnes Akliouche, dan Esteban Lepaul.

Zidane sebelumnya telah memanggil Marcus Thuram ke dalam daftar sebelum kemudian kehilangannya akibat cedera, sementara ia terpaksa melakukan penyesuaian tambahan pada pilihannya, di antaranya memanggil Elye Junior Kroupi untuk menggantikan absennya, lalu menggunakan Maghnes setelah cedera Tchouameni.

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Peluang lolos Prancis

Timnas Prancis memasuki laga melawan Italia, yang dijadwalkan besok malam Kamis di kota Milan, dengan lebih dari satu tujuan, sebab pentingnya laga puncak yang dinanti ini tidak terbatas pada perebutan antara dua pemuncak Grup Satu di UEFA Nations League, melainkan meluas hingga penentuan lolos ke perempat final, dengan peluang mengakhiri fase grup di puncak klasemen sebelum laga terakhir.

Timnas Prancis, di bawah pimpinan Zinedine Zidane, memiliki keunggulan yang jelas dalam perhitungan grup, setelah mengumpulkan 10 poin dari empat pertandingan, berbanding 7 poin untuk Italia, dan 6 untuk Belgia, sementara timnas Turki menghuni dasar klasemen tanpa poin.

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Laga leg pertama antara Prancis dan Italia telah berakhir imbang 1-1, dalam pertandingan yang menyaksikan kesalahan dari Lucas Da Cunha yang menyebabkan gol penyama kedudukan Italia, tetapi timnas Prancis memasuki laga Kamis dengan menjadikan pengamanan langkahnya ke babak perempat final sebagai sasaran utama, sebelum memikirkan penentuan puncak klasemen.

Timnas Prancis memegang nasibnya sendiri, sebab hasil imbang melawan Italia sudah cukup untuk memastikan mengakhiri grup di antara posisi pertama dan kedua, dan dengan demikian lolos ke perempat final UEFA Nations League, tanpa perlu menunggu hasil laga terakhir, menurut laporan jaringan RMC Prancis.

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Hal ini terjadi di tengah persaingan langsung antara Italia dan Belgia memperebutkan tiket kedua, sebab kedua timnas akan bertemu pada hari Minggu mendatang di Brussel, yang membuat perolehan satu poin bagi Prancis dari Stadion San Siro sudah cukup untuk menghindari masuk ke dalam perhitungan rumit soal kelolosan.