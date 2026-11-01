Juventus kembali ke jalur kemenangan dan mengirim pesan kuat kepada para pesaingnya, setelah memastikan kemenangan atas Napoli dengan skor dua gol tanpa balas, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Minggu malam di Allianz Stadium, dalam lanjutan pekan kesepuluh Serie A Italia.

Bianconeri berhasil segera menebus kekecewaan para pendukungnya, setelah kekalahan dari Genoa pada pekan lalu, dengan meraih kemenangan penting atas Napoli, serta memulihkan sebagian pamornya pada waktu yang ideal, di bawah arahan pelatih Luciano Spalletti.

Dengan kemenangan ini, Juventus menambah koleksi poinnya menjadi 17 poin, naik ke peringkat ketujuh klasemen Serie A Italia, berjarak tiga poin dari Napoli, yang poinnya terhenti di angka 14 poin pada peringkat kedelapan, di bawah asuhan pelatih Massimiliano Allegri.

Titik balik pertandingan terjadi pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-70, ketika Kenan Yildiz berhasil memecah kebuntuan pertahanan Napoli, setelah menerima bola dan melaju sebelum melepaskan tendangan keras dengan kaki kirinya dari luar kotak penalti.

Bola membentur tiang gawang sebelum menggetarkan jala, dalam tendangan luar biasa yang tak mampu diantisipasi kiper Meret, memberikan Juventus keunggulan di tengah kegembiraan besar di tribun Allianz Stadium.

Belum genap lima menit berselang, Napoli kembali mendapat pukulan, setelah wasit mengeluarkan kartu kuning kedua kepada Marianucci, akibat pelanggarannya terhadap Cabal, hingga ia harus meninggalkan lapangan karena diusir, dan timnya menjalani menit-menit tersisa dengan sepuluh pemain.

Juventus memanfaatkan keunggulan jumlah pemain atas lawannya, saat Jeremie Boga melepaskan gol penutup pada menit ke-87, setelah menerima bola di sisi kiri, sedikit menusuk ke dalam, sebelum melepaskan tendangan indah dengan kaki kanannya dari luar kotak penalti, yang bersarang di gawang.

Dengan gol ini, Juventus menegaskan keunggulannya dalam laga tersebut, keluar dengan kemenangan berharga dua gol tanpa balas atas Napoli, serta memberi Spalletti dorongan moral penting dalam perjalanan memulihkan posisi Bianconeri di antara klub-klub besar Calcio.