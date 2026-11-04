Seorang jurnalis Saudi memicu kontroversi setelah menegaskan bahwa pemain Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, memiliki penggemar lebih banyak daripada klubnya saat ini, dan juga lebih banyak daripada penggemar tetangga sekaligus rival tradisional, Al Hilal.

Jurnalis Saudi Ahmed Al Fuhaid mengatakan dalam pernyataannya kepada program "Rotana Sport maa Waleed": "Hal ini mungkin membuat banyak orang marah, tetapi penggemar Cristiano Ronaldo lebih besar daripada penggemar Al Nassr."

Ia menjelaskan: "Cristiano Ronaldo didukung oleh ratusan juta orang di seluruh dunia, dan ia memiliki basis penggemar yang sangat besar di seluruh dunia. Angka, sejarah, dan fakta membuktikan hal itu, meski ada yang menyangkalnya."

Pernyataan Al Fuhaid memicu kemarahan jurnalis Saudi lainnya, Mohammed Al Anzi, yang membalas dengan mengatakan: "Tidak benar, popularitas Al Nassr lebih tinggi daripada Ronaldo." Ia juga melontarkan pertanyaan kepadanya: "Apakah penggemar Cristiano Ronaldo lebih banyak daripada penggemar Al Hilal?"

Al Fuhaid menjawab: "Itu benar, saya tidak memiliki beban semacam itu, dan saya baru saja mengatakannya. Saya tidak akan menciptakan informasi atau fakta versi saya sendiri. Angka-angka ada di hadapan semua orang, tetapi persoalannya terkait dengan logika."

Perlu diingat bahwa Ronaldo bermain untuk klub Al Nassr sejak Januari 2023, ketika ia bergabung ke dalam skuad secara gratis, setelah mengakhiri kontraknya dengan klub sebelumnya, Manchester United.