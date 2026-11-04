Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Jurnalis Saudi sebut penggemar Ronaldo lebih besar dari Al-Nassr dan Al-Hilal!

C. Ronaldo
Al Nassr FC
Al Hilal
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi

Pernyataan kontroversial

Seorang jurnalis Saudi memicu kontroversi setelah menegaskan bahwa pemain Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, memiliki penggemar lebih banyak daripada klubnya saat ini, dan juga lebih banyak daripada penggemar tetangga sekaligus rival tradisional, Al Hilal.

Jurnalis Saudi Ahmed Al Fuhaid mengatakan dalam pernyataannya kepada program "Rotana Sport maa Waleed": "Hal ini mungkin membuat banyak orang marah, tetapi penggemar Cristiano Ronaldo lebih besar daripada penggemar Al Nassr."

Ia menjelaskan: "Cristiano Ronaldo didukung oleh ratusan juta orang di seluruh dunia, dan ia memiliki basis penggemar yang sangat besar di seluruh dunia. Angka, sejarah, dan fakta membuktikan hal itu, meski ada yang menyangkalnya."

Pernyataan Al Fuhaid memicu kemarahan jurnalis Saudi lainnya, Mohammed Al Anzi, yang membalas dengan mengatakan: "Tidak benar, popularitas Al Nassr lebih tinggi daripada Ronaldo." Ia juga melontarkan pertanyaan kepadanya: "Apakah penggemar Cristiano Ronaldo lebih banyak daripada penggemar Al Hilal?"

Pertandingan berikutnya
ALH

ALH

Saudi Pro League

06 Nov 2026

ALN

ALN

ALI

ALI

Saudi Pro League

07 Nov 2026

HIL

HIL

Al Fuhaid menjawab: "Itu benar, saya tidak memiliki beban semacam itu, dan saya baru saja mengatakannya. Saya tidak akan menciptakan informasi atau fakta versi saya sendiri. Angka-angka ada di hadapan semua orang, tetapi persoalannya terkait dengan logika."

Perlu diingat bahwa Ronaldo bermain untuk klub Al Nassr sejak Januari 2023, ketika ia bergabung ke dalam skuad secara gratis, setelah mengakhiri kontraknya dengan klub sebelumnya, Manchester United.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google