Seorang jurnalis Saudi menegaskan bahwa perjalanan Salem Al-Dawsari, kapten Al Hilal, akan berakhir bersama tim tersebut seusai musim ini, karena perekrutan pemain baru pada bursa transfer musim panas mendatang.

Jurnalis Saudi Abdulaziz Al-Muraisel mengatakan dalam pernyataannya kepada "Nabd Tuwaiq": "Hammam Al-Hammami akan pindah ke Al Hilal dan menutup berkas Salem Al-Dawsari."

Sebelumnya, laporan media menegaskan bahwa negosiasi Hammam Al-Hammami untuk memperbarui kontraknya dengan klub Al Shabab telah terhenti, karena tidak tercapainya kesepakatan, di tengah ketertarikan beberapa klub untuk mendapatkan jasanya.

Al-Muraisel menambahkan: "Pembelaan yang dilakukan para suporter Al Hilal terhadap Salem Al-Dawsari akan beralih kepada Hammam Al-Hammami, dan dia memang layak mendapatkannya saat ini, mengingat apa yang telah dia tampilkan bersama timnas Saudi."

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ALH

Al-Hammami meraih penghargaan pemain terbaik Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", setelah membawa timnas Saudi menjuarai turnamen tersebut, menyusul kemenangan atas Uni Emirat Arab dengan skor 2-0 di laga final, di mana dia mencetak satu gol.

Perlu diingat bahwa Salem Al-Dawsari belum tampil bersama Al Hilal sejak awal musim ini, karena operasi bedah yang dijalaninya saat tampil bersama timnas Saudi di Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko.

"Al-Zaeem" telah merekrut dua pemain asing untuk posisi sayap kiri yang menjadi tempat Al-Dawsari bermain, yakni pemain Belanda Crysencio Summerville dan pemain Brasil Gabriel Martinelli, hal yang membuat peluang "Tornado" untuk kembali tampil semakin sulit.