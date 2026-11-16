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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

VIDEO: Jude Bellingham disebut 'sangat buruk' setelah bersitegang dengan rekan setimnya di Real Madrid, Marc Cucurella, saat Inggris kalahkan Spanyol

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Jude Bellingham menjadi sorotan media di Spanyol setelah beberapa kali bersitegang dengan rekan setimnya di Real Madrid, Marc Cucurella. Insiden itu terjadi saat Inggris meraih kemenangan mendebarkan yang mengakhiri catatan luar biasa Spanyol: 43 pertandingan tanpa kekalahan.

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Bellingham dan Cucurella bersitegang di Metropolitano

Keakraban kedua rekan setim di Real Madrid sebelum pertandingan segera sirna begitu laga dimulai di Metropolitano. Meski sempat berpelukan sebelum sepak mula, Bellingham dan Cucurella berulang kali terlibat kontak dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Ketegangan itu berlanjut hingga ke lorong stadion saat jeda.

Momen paling panas terjadi setelah pelanggaran yang menghasilkan penalti untuk Harry Kane, dalam insiden yang luput dari kamera televisi. Saat Cucurella terbaring sambil memegangi kakinya karena tampak kesakitan, rekaman yang baru muncul menunjukkan Bellingham membungkuk untuk memprotesnya dan berusaha menariknya berdiri.

Di lapangan, gol-gol Ezri Konsa dan Ben White pada awal babak kedua membuat Inggris unggul 3-0 setelah penalti Kane. Namun, kartu merah Elliot Anderson pada menit ke-63 akibat melanggar Lamine Yamal memicu kebangkitan Spanyol lewat Mikel Oyarzabal dan Nico Williams, meski Inggris mampu mempertahankan keunggulan untuk meraih kemenangan dramatis 3-2.

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Media Spanyol kecam tindakan Bellingham yang 'sangat buruk'

Tindakan Bellingham menuai kritik tajam dari penyiar Spanyol yang meliput pertandingan. Para komentator menuding gelandang itu berusaha mencegah Cucurella tetap terbaring agar insiden tersebut dapat ditinjau melalui VAR.

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Berbicara di jaringan radio SER selama pertandingan, Antonio Romero mengatakan: "Tindakan yang sangat buruk dari Bellingham. Ia memprotes Cucurella karena tetap terbaring di lapangan agar insiden itu bisa ditinjau melalui VAR. Penalti itu jelas, dan di sisi lain, Bellingham melakukan tindakan yang sangat buruk dengan mendekat untuk membisikkan sesuatu ke telinga Cucurella."

Manolo Lama dari media Spanyol COPE juga mengungkapkan keterkejutannya atas perselisihan sengit antara dua rekan setim tersebut. Lama berkomentar: "Begitulah sepakbola: dua pemain Madrid, Bellingham dan Cucurella, bertengkar di Metropolitano."

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Status unggulan di perempat-final diamankan seiring meningkatnya momentum

Reaksi apa pun di Spanyol hampir pasti tidak akan mengusik Inggris setelah mereka memberikan kekalahan pertama kepada Spanyol sejak menjuarai Piala Dunia. Kemenangan itu memastikan Inggris finis di puncak grup dan mendapat status unggulan dalam undian perempat-final pada Jumat. Setelah mengungguli Spanyol sebelum bertahan selama 30 menit dengan jumlah pemain lebih sedikit, skuad Tuchel menyongsong undian dengan dukungan suporter yang kembali menguat serta momentum penting.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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