VIDEO: Jude Bellingham disebut 'sangat buruk' setelah bersitegang dengan rekan setimnya di Real Madrid, Marc Cucurella, saat Inggris kalahkan Spanyol

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Jude Bellingham menjadi sorotan media di Spanyol setelah beberapa kali bersitegang dengan rekan setimnya di Real Madrid, Marc Cucurella. Insiden itu terjadi saat Inggris meraih kemenangan mendebarkan yang mengakhiri catatan luar biasa Spanyol: 43 pertandingan tanpa kekalahan.

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Bellingham dan Cucurella bersitegang di Metropolitano

Keakraban kedua rekan setim di Real Madrid sebelum pertandingan segera sirna begitu laga dimulai di Metropolitano. Meski sempat berpelukan sebelum sepak mula, Bellingham dan Cucurella berulang kali terlibat kontak dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Ketegangan itu berlanjut hingga ke lorong stadion saat jeda.

Momen paling panas terjadi setelah pelanggaran yang menghasilkan penalti untuk Harry Kane, dalam insiden yang luput dari kamera televisi. Saat Cucurella terbaring sambil memegangi kakinya karena tampak kesakitan, rekaman yang baru muncul menunjukkan Bellingham membungkuk untuk memprotesnya dan berusaha menariknya berdiri.

Di lapangan, gol-gol Ezri Konsa dan Ben White pada awal babak kedua membuat Inggris unggul 3-0 setelah penalti Kane. Namun, kartu merah Elliot Anderson pada menit ke-63 akibat melanggar Lamine Yamal memicu kebangkitan Spanyol lewat Mikel Oyarzabal dan Nico Williams, meski Inggris mampu mempertahankan keunggulan untuk meraih kemenangan dramatis 3-2 .

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Media Spanyol kecam tindakan Bellingham yang 'sangat buruk'

Tindakan Bellingham menuai kritik tajam dari penyiar Spanyol yang meliput pertandingan. Para komentator menuding gelandang itu berusaha mencegah Cucurella tetap terbaring agar insiden tersebut dapat ditinjau melalui VAR.

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Berbicara di jaringan radio SER selama pertandingan, Antonio Romero mengatakan: "Tindakan yang sangat buruk dari Bellingham. Ia memprotes Cucurella karena tetap terbaring di lapangan agar insiden itu bisa ditinjau melalui VAR. Penalti itu jelas, dan di sisi lain, Bellingham melakukan tindakan yang sangat buruk dengan mendekat untuk membisikkan sesuatu ke telinga Cucurella."

Manolo Lama dari media Spanyol COPE juga mengungkapkan keterkejutannya atas perselisihan sengit antara dua rekan setim tersebut. Lama berkomentar: "Begitulah sepakbola: dua pemain Madrid, Bellingham dan Cucurella, bertengkar di Metropolitano."

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Status unggulan di perempat-final diamankan seiring meningkatnya momentum

Reaksi apa pun di Spanyol hampir pasti tidak akan mengusik Inggris setelah mereka memberikan kekalahan pertama kepada Spanyol sejak menjuarai Piala Dunia. Kemenangan itu memastikan Inggris finis di puncak grup dan mendapat status unggulan dalam undian perempat-final pada Jumat. Setelah mengungguli Spanyol sebelum bertahan selama 30 menit dengan jumlah pemain lebih sedikit, skuad Tuchel menyongsong undian dengan dukungan suporter yang kembali menguat serta momentum penting.