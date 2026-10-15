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Video: Jose Gomes soal kembali melatih Zamalek: Saya akan jadi gila!

J. Gomes
APR FC vs Zamalek SC
APR FC
Zamalek SC
CAF Champions League Qualification
Asyut Petroleum vs Zamalek SC
Asyut Petroleum
Premier League
Al Khaleej vs Al-Fayha
Al Khaleej
Al-Fayha
Saudi Pro League
Portugal
Rwanda
Mesir
Arab Saudi

Apa yang dikatakan pelatih asal Portugal itu?

Pelatih asal Portugal, Jose Gomes, yang kini menukangi klub Arab Saudi Al Khaleej, mengungkap kebenaran di balik kabar yang beredar soal kemungkinan dirinya kembali melatih mantan klubnya, Zamalek Mesir, dalam waktu dekat.

Gomes membawa Al Khaleej meraih kemenangan pertama mereka pada musim ini di Liga Roshn Arab Saudi, yakni atas Al Feiha dengan skor 2-0, pada hari Kamis, dalam pekan kesembilan kompetisi tersebut.

Usai pertandingan, Gomes ditanya mengenai kabar yang beredar bahwa ia menerima tawaran untuk melatih Zamalek dalam waktu dekat. Ia pun menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan menyatakan keinginannya untuk tetap bersama Al Khaleej pada periode mendatang.

Pelatih Portugal itu berkata dalam pernyataannya kepada surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat": "Kalau Anda mengikuti rumor-rumor yang dibahas di media sosial dan media massa di Mesir, Anda akan merasa gila."

Ia menambahkan: "Jika ada sebuah cerita yang disampaikan dari satu orang ke orang lain dalam rangkaian 4 orang, cerita itu akan berbeda ketika sampai di orang keempat. Bayangkan kalau dengan 120 juta orang Mesir. Rumor-rumor ini tidak benar."

Ia menutup: "Seluruh fokus saya ada bersama klub Al Khaleej, untuk membangun sebuah kelompok yang kuat, sehingga kami bisa sukses bekerja bersama secara profesional."

Perlu diingat bahwa Gomes menangani Zamalek antara Februari hingga Desember 2024, dan berhasil membawa klub tersebut meraih gelar Piala Konfederasi serta Piala Super Afrika, sebelum pindah melatih klub Al Fateh, lalu ke Al Khaleej.

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