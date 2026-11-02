Pemain Portugal, Joao Felix, melanjutkan penampilan luar biasanya bersama Al Nassr, setelah berperan menonjol dalam kemenangan atas tim Uzbekistan, Pakhtakor, pada Senin malam, dalam lanjutan pertandingan pekan keempat Liga Champions Asia Elite, dengan menorehkan kontribusi gol baru yang memperkuat statistik mengesankannya bersama "Al Alami".

Pakhtakor menjamu Al Nassr dalam laga yang dimasuki tim Arab Saudi itu dengan ambisi meraih kemenangan kedua beruntun di ajang kontinental tersebut, setelah pertandingannya melawan tim Uni Emirat Arab, Al Wasl, ditunda, sehingga Felix memperoleh kesempatan baru untuk menegaskan kehadirannya yang berpengaruh dalam sistem serangan tim.

Bintang asal Portugal itu mengawali dengan menciptakan gol pertama, ketika ia melepaskan umpan memukau kepada Abdullah Al Hamdan pada menit ke-15, yang dimanfaatkan penyerang Arab Saudi itu dengan tendangan keras yang bersarang di gawang, sebelum Felix mengambil alih tugas mencetak gol sendiri hanya dua menit berselang, setelah mengecoh pertahanan Pakhtakor di dalam kotak penalti dan menempatkan bola ke gawang.

Felix tidak berhenti sampai di situ, ia kembali menjebol gawang pada menit ke-32, memanfaatkan umpan pemain Senegal, Sadio Mane, untuk melengkapi dwigolnya dan melanjutkan ketajamannya yang mencolok, sebelum menambahkan kontribusi baru di babak kedua, tepatnya pada menit ke-53, setelah mengeksekusi tendangan sudut yang darinya ia mengirimkan umpan silang terukur yang disambut Abdulelah Al Amri dengan sundulan ke dalam gawang.

Dengan demikian, Felix menambah torehannya menjadi 8 kontribusi gol dalam dua pertandingan terakhir, setelah menciptakan empat gol dalam kemenangan besar Al Nassr atas Al Kholood pada pekan ke-12 Liga Roshn, lalu mencetak dua gol dan menciptakan dua gol melawan Pakhtakor, menegaskan bahwa ia tengah menjalani periode luar biasa baik dari sisi mencetak gol maupun menciptakan peluang.

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Yang menarik, laga melawan Pakhtakor menjadi yang kedua beruntun di mana Felix mencatatkan empat kontribusi gol, sekaligus menjadi kali keempat dalam kariernya sebagai pemain profesional ia meraih pencapaian ini dalam dua pertandingan berturut-turut, sehingga ia terus menyuguhkan statistik mencolok dan menjadi salah satu kunci terpenting kekuatan serang Al Nassr.