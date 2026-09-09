Pemain asal Brasil, Gabriel Jesus, mencetak gol pertamanya dengan kostum Barcelona, membukukan gol kelima timnya ke gawang Feyenoord, Rabu malam ini, dalam laga pekan pertama Liga Champions Eropa, di Stadion Spotify Camp Nou.

Gol Jesus tercipta pada menit ke-85 pertandingan, menutup kemenangan besar Barcelona dengan skor (5-1) atas tim Belanda tersebut, setelah ia masuk menggantikan Dani Olmo hanya dua menit sebelumnya.

Pemain Brasil itu mencetak golnya berkat assist dari bintang Spanyol, Lamine Yamal, yang sebelumnya telah mencetak gol keempat pada menit ke-77, melalui tendangan bebas langsung yang menembus pagar betis.





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Sebelumnya, Jesus telah melakukan penampilan perdananya bersama Barcelona beberapa hari lalu, saat kemenangan besar atas Valencia (5-0), pada pekan keempat Liga Spanyol, di Stadion Mestalla.

Jesus bergabung dengan Barca pada detik-detik terakhir bursa transfer musim panas, setelah klub Katalan tersebut memastikan tidak mungkin merekrut bintang Atletico Madrid, Julian Alvarez.

Dengan kemenangan 5-1 atas Feyenoord, Barcelona melanjutkan awal ofensif luar biasa musim ini, dengan mencetak 5 gol pada 4 dari 5 pertandingan resmi pertamanya. Satu-satunya pertandingan di mana mereka tidak mencapai angka tersebut adalah kemenangan 2-0 atas Athletic Bilbao di La Liga.

Blaugrana mencapai 22 gol atau lebih, dalam 5 pertandingan resmi pertama musim ini, untuk pertama kalinya sejak tahun 1950, ketika pelatih asal Cekoslovakia, Ferdinand Daucik, menukangi tim tersebut.

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