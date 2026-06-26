Video: Jepang melaju ke babak berikutnya untuk menghadapi Brasil... dan Swedia lolos sebagai "tim peringkat ketiga"

Tim nasional Jepang dan Swedia memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah pertandingan mereka di putaran ketiga fase grup berakhir imbang 1-1. Hasil ini menempatkan “Samurai” di posisi kedua grup, sementara Swedia memastikan lolos sebagai salah satu dari tim peringkat ketiga terbaik.

Timnas Jepang memasuki pertandingan ini dengan target meraih kemenangan demi bersaing memperebutkan puncak klasemen grup, dan mendominasi sebagian besar babak pertama, namun mereka terhambat oleh penampilan gemilang kiper Swedia, Jakob Fidel Zitterström, yang berhasil menjaga gawangnya tetap bersih, sementara tim Swedia mendapat pukulan telak akibat cedera yang dialami bek utamanya, Isaac Hen, menjelang akhir babak pertama.

Dominasi Jepang berlanjut setelah jeda, hingga akhirnya Daizen Maeda berhasil membuka skor pada menit ke-56 dengan memanfaatkan umpan akurat dari Ritsu Duan, mencetak gol internasional pertamanya sejak September 2024.



Namun, respons Swedia datang dengan cepat, saat Anthony Elanga mencetak gol penyama kedudukan hanya empat menit kemudian, setelah melaju dari sisi kanan dan melepaskan tendangan indah dengan kaki kirinya yang menggetarkan gawang, mencetak gol untuk pertandingan kedua berturut-turut dan membawa tim negaranya kembali ke dalam alur pertandingan.

Menit-menit akhir diwarnai upaya saling serang untuk mencetak gol kemenangan, di mana kiper Jepang Zion Suzuki tampil gemilang dalam menggagalkan upaya Alexander Isak dan Elanga, sementara Koki Ogawa membuang peluang emas yang bisa saja memberikan kemenangan bagi Jepang, sehingga pertandingan berakhir imbang yang menguntungkan kedua tim.

Dengan hasil ini, tim nasional Jepang menyelesaikan babak penyisihan grup di posisi kedua, dan akan menghadapi pertandingan sengit melawan tim nasional Brasil, pemuncak grup seberang, dalam salah satu laga terkuat di babak 32 besar.

Di sisi lain, Swedia melanjutkan tradisi kehadirannya di babak gugur Piala Dunia untuk kelima kalinya berturut-turut, setelah memastikan lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik, dan kini menanti pengumuman lawan mereka di babak berikutnya setelah selesainya pertandingan-pertandingan putaran ketiga.

Perhatian kini tertuju pada pertandingan antara Jepang dan Brasil, yang dianggap sebagai salah satu pertandingan paling menonjol di babak 32 besar, sementara Swedia berharap dapat melanjutkan perjalanannya dan memanfaatkan lolosnya yang terlambat untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini.