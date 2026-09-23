Permintaan maaf yang emosional kepada warga Kota Jeddah di Kerajaan Arab Saudi mengakhiri krisis pertama Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27".

Ajang Khaleeji 27 resmi dimulai pada hari Rabu ini di Kota Jeddah, dengan diikuti oleh 8 tim nasional, dan berlangsung hingga pertandingan final yang digelar pada 6 Oktober mendatang.

Beberapa jam sebelum turnamen dimulai, muncul krisis besar akibat pernyataan yang dilontarkan oleh Jassim Al-Rumaihi asal Qatar, Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Piala Teluk, terkait warga Jeddah.

Krisis itu terjadi kemarin, Selasa, ketika Al-Rumaihi menjawab pertanyaan seorang jurnalis Saudi mengenai mahalnya harga tiket, dengan mengatakan bahwa harga tersebut mungkin mahal baginya sebagai warga Jeddah.

Al-Rumaihi kembali menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan tersebut pada hari Rabu ini, setelah menuai kritik keras dari para suporter dan legenda sepak bola Saudi, seraya menegaskan bahwa ia sama sekali tidak bermaksud menghina dalam bentuk apa pun.

Sekretaris Jenderal Federasi Teluk itu mengatakan, dalam pernyataan kepada "Nabd Tuwaiq", bahwa Kerajaan Arab Saudi memiliki tempat istimewa di hatinya, terutama Kota Jeddah, dan menilai bahwa warganya adalah orang-orang yang dermawan dan memiliki jasa kepada semua orang.

Al-Rumaihi kembali mengulangi permintaan maafnya kepada warga Jeddah dan Kerajaan Arab Saudi, seraya meminta agar pernyataannya tidak disalahpahami, dan menegaskan bahwa ia tidak bermaksud seperti yang dipahami.

Perlu diketahui bahwa Jeddah adalah kota non-ibu kota ketiga yang menjadi tuan rumah ajang Piala Teluk Arab sepanjang sejarah, setelah Aden di Yaman dan Basrah di Irak.

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