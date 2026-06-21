Video: "Jebakan di tribun Piala Dunia".. Infantino menjadi korban tipu muslihat politik dalam pertandingan di Qatar

Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), terjebak dalam jebakan yang disiapkan oleh salah satu penonton dalam pertandingan Kanada melawan Qatar di Piala Dunia 2026.

Situs "Foot Mercato" melaporkan bahwa di Vancouver, tempat Gianni Infantino menyaksikan kemenangan telak Kanada atas Qatar dengan skor 6-0 dalam Piala Dunia 2026, ia mendapati dirinya berada di tengah-tengah kejadian yang tak terduga.

Presiden FIFA dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney menandatangani bendera Rusia yang diangkat oleh seorang suporter di tribun penonton. Menurut Anton Shapovalov, anggota Asosiasi Suporter Tim Nasional Rusia “Nolivka”, bendera tersebut diserahkan dengan cara yang menyembunyikan identitasnya sebelum sesi penandatanganan, sehingga Infantino tidak mengetahui bahwa itu adalah bendera Rusia.

Insiden tersebut memicu reaksi luas, terutama karena Rusia masih dilarang berpartisipasi dalam turnamen FIFA dan UEFA sejak tahun 2022 menyusul invasi ke Ukraina.

Sebagai pengingat, Gianni Infantino telah menyatakan dukungannya dalam beberapa bulan terakhir terhadap kemungkinan kembalinya tim-tim nasional Rusia ke kancah internasional secara bertahap.

Presiden Federasi Sepak Bola Internasional tersebut menyatakan pada bulan Februari bahwa sanksi ini pada dasarnya telah menimbulkan “lebih banyak kekecewaan dan kebencian”, sebuah pandangan yang masih memicu perdebatan luas di kalangan olahraga.







