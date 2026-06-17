Laporan televisi mengungkap sikap Muhammad Al-Owais, kiper tim nasional Arab Saudi, terkait partisipasinya dalam pertandingan melawan Spanyol yang akan datang, dalam ajang Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi Arabia sedang bersiap untuk menghadapi timnas Spanyol pada hari Minggu mendatang, di Stadion Mercedes-Benz di kota Atlanta, Amerika Serikat, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Empat hari sebelum pertandingan, timnas Saudi mengumumkan bahwa kiper Muhammad Al-Owais tidak ikut serta dalam sesi latihan bersama yang dijalani “Al-Akhdar” pada Rabu kemarin, di Stadion Q2 di kota Austin, Amerika Serikat.

Menurut koresponden program “Dorina Ghir” di saluran “Al-Saudiya”, Muhammad Al-Owais absen dari sesi latihan bersama “Al-Akhdar” karena sedang menjalani perawatan medis, namun ia membantah mengalami cedera apa pun saat ini.

Koresponden program tersebut menegaskan bahwa kiper timnas Saudi Arabia berada dalam kondisi fisik yang prima, dan akan siap untuk tampil dalam pertandingan berikutnya melawan Spanyol seperti biasa.

Al-Owais menampilkan performa luar biasa selama pertandingan yang berakhir imbang 1-1 melawan Uruguay, dini hari Selasa, di Stadion Hard Rock, Miami, pada putaran pertama babak penyisihan grup, di mana ia berhasil menahan 9 tembakan, angka tertinggi di Piala Dunia edisi ini.

Perlu dicatat bahwa semua tim di Grup H, yang terdiri dari Arab Saudi, Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde, masing-masing mengoleksi satu poin, setelah kedua pertandingan babak pertama berakhir imbang.