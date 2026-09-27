Seorang jurnalis media Mesir mengungkap penjelasan baru mengenai absennya Mohamed Salah, bintang Trabzonspor Turki, dari laga Mesir melawan Sudan Selatan yang dijadwalkan berlangsung Selasa mendatang dalam kualifikasi Piala Afrika 2027.

Federasi Sepakbola Mesir mengumumkan bahwa Salah akan absen dari laga mendatang, berdasarkan kesepakatan dengan tim pelatih, akibat permukaan lapangan "tartan".

Namun jurnalis Mohamed Shabana menegaskan bahwa laga timnas Mesir melawan Angola, yang semula diharapkan menjadi ajang perayaan penampilan Mesir di Piala Dunia, justru diwarnai suasana tegang akibat pernyataan Hossam Hassan, pelatih kepala timnas, sebelum pertandingan terkait Mohamed El Shenawy, yang ia sebut sudah "habis" saat bergabung dengan timnas.

Shabana mengatakan, dalam pernyataannya melalui program "Number One" yang ditayangkan di saluran "CBC" pada Minggu malam ini: "Tiba-tiba laga Angola berubah dari pertandingan perayaan atas capaian timnas Mesir dari sisi hasil dan penampilan di Piala Dunia, menjadi pertandingan yang tegang akibat pernyataan Hossam Hassan sehari sebelum laga terkait Mohamed El Shenawy."

Ia menambahkan: "Saya tidak yakin dengan absennya para pemain dari pertandingan yang digelar di lapangan rumput sintetis karena khawatir cedera atau dampak pada lutut. Kalau memang begitu, tentu Federasi Sepakbola Internasional tidak akan mengizinkan pertandingan digelar di lapangan-lapangan seperti ini."

Ia melanjutkan: "Tidak benar apa yang beredar bahwa Mohamed Salah tidak akan bermain di laga Sudan Selatan karena takut cedera, dan tidak benar pula bahwa ketidakikutsertaannya disebabkan kemarahannya atas pergantian pemain di laga Angola."

Ia mengungkap alasan yang tak terduga, dengan mengatakan: "Hany Abo Rida, ketua Federasi Mesir, telah sepakat dengan Mohamed Salah sebelum laga Angola, untuk tidak menjalani laga Sudan Selatan, karena putranya Leel, terlebih karena ada vaksinasi tertentu yang harus diterima pemain sebelum bepergian, tetapi karena khawatir terhadap putranya ia meminta untuk dibebaskan dari laga tersebut, sebab ia akan menghabiskan dua hari bersamanya, terlebih karena anak itu memiliki daya tahan tubuh yang lemah dan ada virus yang menyebar di Sudan Selatan pada periode saat ini."







