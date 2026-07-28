Bintang Bayern Munich dan timnas Kolombia, Luis Diaz, melakukan kunjungan khusus dan mengejutkan ke kediaman presiden terpilih Kolombia, Abelardo de la Espriella.

Diaz ditemani sejumlah anggota keluarganya dalam kunjungan yang menarik perhatian luas di berbagai platform media sosial.

Menurut surat kabar Marca, "Presiden terpilih menggambarkan kunjungan itu penuh dengan emosi dan cinta, serta memuji kesederhanaan dan kerendahan hati yang ditunjukkan sang bintang Kolombia".

Presiden baru itu menegaskan bahwa Diaz tetap setia pada akar dan bangsanya meski memiliki ketenaran global dan mewakili Kolombia di panggung-panggung olahraga terbesar.

Marca mengomentari, "Para pengguna media sosial membagikan foto dan video kunjungan tersebut secara luas, di mana para penggemar merayakan pertemuan yang mempertemukan salah satu bintang terbesar sepak bola Kolombia dengan presiden baru negara itu".

Hal ini terjadi di tengah kontroversi dan spekulasi seputar masa depan Diaz yang menjadi incaran klub Al Hilal Saudi, yang bersiap mengajukan tawaran awal senilai 70 juta euro untuk mendatangkannya dalam bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

De la Espriella dijadwalkan mengambil alih tugas dari presiden saat ini (yang masa jabatannya berakhir), Gustavo Petro, pada 7 Agustus mendatang.