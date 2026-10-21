Hasil imbang 2-2 menutup pertandingan antara Bayern Munich dan tamunya Arsenal, yang mempertemukan keduanya pada hari Rabu ini di Stadion Allianz Arena, dalam jornada ketiga fase liga turnamen Liga Champions Eropa.

Pertandingan menyuguhkan persaingan sengit antara kedua tim untuk merebut poin, dan meski dominasi berada di pihak Arsenal sepanjang sebagian besar waktu pertandingan, ancaman datang dari kedua belah pihak. Masing-masing berhasil mencapai gawang lawan di banyak kesempatan, namun ketangguhan kedua penjaga gawang dan lini pertahanan menjaga skor tetap 2-2.

Arsenal unggul lebih dulu melalui gol pertama dari Eberechi Eze pada menit ke-25, memanfaatkan umpan apik di sisi kiri, lalu melaju dan melepaskan tembakan ke dalam gawang.









Bayern Munich berusaha menyamakan kedudukan dengan melancarkan beberapa serangan, hingga tibalah menit ke-35 yang menyaksikan Alphonso Davies mencetak gol pertama bagi tim Bavaria itu.









Pertandingan terus berlangsung seimbang antara kedua tim di tengah performa gemilang dari dua penjaga gawang, David Raya dan Manuel Neuer, hingga tibalah menit ke-61 yang menyaksikan Harry Kane mencetak gol kedua Bayern Munich dari titik penalti.









Namun Arsenal tidak menyerah dan berjuang keras untuk mencetak gol kedua serta menyamakan kedudukan, yang berhasil mereka raih pada menit ke-82 melalui bintangnya, Declan Rice.









Arsenal menambah pundi-pundi poinnya menjadi 7 poin dari dua kemenangan dan satu hasil imbang untuk menempati peringkat ketujuh, sementara koleksi poin Bayern Munich menjadi 5 poin dari satu kemenangan dan dua hasil imbang, sehingga bertengger di peringkat ke-14.