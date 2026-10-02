Kedatangan Jorge Jesus ke Portugal menjelang laga penting melawan Norwegia bukanlah hal biasa, setelah momen tibanya pelatih asal Portugal itu berubah menjadi pemandangan yang penuh ketegangan, di tengah polemik berkepanjangan mengenai hubungannya dengan Cristiano Ronaldo serta berbagai hal yang mencuat belakangan ini terkait kapten timnas Portugal.

Surat kabar Portugal "A Bola" menerbitkan video yang mendokumentasikan momen kedatangan Jesus ke Portugal, sebelum laga timnas Portugal menghadapi Norwegia pada Minggu malam, dalam rangkaian pertandingan pekan keempat UEFA Nations League, di mana seorang suporter tampak melontarkan teriakan penuh kemarahan kepada sang pelatih.

Begitu Jesus muncul, suporter Portugal itu menyerangnya dengan suara lantang, seraya berkata: "Kau tidak ada artinya, Jesus. Kau aib, Bung", dalam pemandangan yang mencerminkan besarnya amarah yang menyelimuti sang pelatih pada periode saat ini, terlebih dengan meningkatnya perdebatan seputar keputusan-keputusannya terkait Ronaldo.

Suporter itu tidak berhenti di situ, melainkan melanjutkan serangannya kepada Jesus dengan menjadikan Cristiano Ronaldo sebagai pembelaannya terhadap sang kapten timnas, dan berkata: "Kesombonganmu sebanding dengan tingginya Menara Eiffel. Kau bahkan tidak sebanding dengan jari Ronaldo, dia adalah atlet terhebat sepanjang masa".

Baca juga: Tikaman dari belakang? Fakta konspirasi bintang-bintang Portugal untuk menyingkirkan Ronaldo

Insiden ini terjadi di tengah suasana tegang seputar timnas Portugal, setelah polemik mengenai Ronaldo dan keputusan-keputusan staf teknis kian meningkat, hingga kasus kapten timnas tersebut berubah menjadi bahan pembicaraan publik dan media yang melampaui batas-batas lapangan, serta menempatkan Jesus di bawah sorotan suporter menjelang laga penting melawan Norwegia.

Masyarakat Portugal menanti apa yang akan terjadi di dalam lapangan pada Minggu malam, di tengah suasana seperti ini, sementara Jesus akan menghadapi ujian baru di tengah besarnya perhatian terhadap keputusan-keputusan teknisnya serta sejauh mana pengaruh polemik seputar Ronaldo terhadap timnas, setelah sambutan penuh amarah yang diterima sang pelatih begitu tiba di Portugal.