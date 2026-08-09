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ERLING HAALAND NORWAY Getty Images

Diterjemahkan oleh

Video: "Jangan Terlalu Dekat", Haaland Berperan sebagai "Kekasih yang Cemburu" di Hadapan Aktor Italia

Premier League
Manchester City
E. Haaland
Inggris
Norwegia

Haaland melanjutkan pekerjaan sampingannya sebelum dimulainya musim baru

Erling Haaland, penyerang Manchester City, berperan sebagai "kekasih pencemburu" dalam sebuah insiden yang gaungnya menyebar di media sosial.

Menurut surat kabar "The Sun", aktor Italia Michele Morrone terlihat sedang berbicara dengan Isabel Johansen, kekasih Haaland.

Sementara Morrone dan sang kekasih berbincang, Haaland berkata kepada kamera: "Hei, hei, hei", dan menambahkan: "Jangan terlalu dekat, jangan terlalu dekat".

Namun senyum lebarnya yang muncul tepat setelah itu menunjukkan bahwa bintang Norwegia bertubuh besar itu hanya bercanda.

Cuplikan yang menyebar luas itu berasal dari sebuah video di kanal YouTube Haaland, di mana kekasihnya, Isabel, tampil secara rutin.

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Jelas bahwa Haaland melanjutkan pekerjaan sampingannya di YouTube, sebelum dimulainya musim baru Liga Premier Inggris.



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