Argentina dan Swiss menyuguhkan pertandingan seru di perempat final Piala Dunia 2026, di mana “Para Penari Tango” itu lolos ke semifinal dengan skor 3-1. Namun, di luar pertarungan taktis, sorotan tertuju pada sebuah momen yang menyebar dengan cepat di media sosial.

Pada babak pertama, Lionel Messi berhadapan dengan wasit asal Portugal, João Pedro Pinheiro, setelah ia keberatan dengan cara wasit tersebut memperlakukannya.

Beberapa saat sebelum tendangan bebas Swiss, Messi sedang berada di barisan pertahanan Argentina ketika Peneiro memintanya mundur ke jarak yang ditentukan. Namun, nada bicara dan isyarat wasit tersebut tampaknya memicu kemarahan sang legenda Tango.

Sebagai kapten timnas Argentina, Messi tetap pada pendiriannya dan menuntut wasit untuk saling menghormati, sambil menjelaskan bahwa ia tidak setuju dengan nada bicara wasit tersebut.

Ketegangan tidak berhenti sampai di situ. Setelah tendangan bebas dieksekusi, kamera televisi menangkap pertengkaran lain di antara para pemain. Messi kembali mendekati wasit, dan melalui pembacaan gerak bibir, pesannya tampak jelas menurut surat kabar Marca: “Tolong, jangan merendahkan saya, dan bicaralah kepada saya dengan sopan, sebagaimana saya berbicara kepada Anda dengan penuh hormat.”

Marca melanjutkan: “Meskipun kata-katanya tajam, kapten Argentina itu tetap tenang, menjaga tangannya di belakang punggung, dan mempertahankan ketenangannya sepanjang percakapan. Konfrontasi tersebut tidak berujung pada sanksi disiplin apa pun, namun dengan cepat menjadi salah satu momen yang paling banyak dibicarakan dalam pertandingan yang penuh tekanan, di mana tiket ke semifinal Piala Dunia sedang dipertaruhkan.”

Sementara itu, surat kabar Swiss, Blick, dalam judul beritanya mengenai insiden tersebut menulis: “Perdebatan sengit: Messi menegur wasit.”

Timnas Argentina akan bertanding pada Rabu malam mendatang melawan Inggris di semifinal, sementara Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal lainnya.

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