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Penyerang asal Inggris Ivan Toney memimpin Al-Ahli bangkit dari ketertinggalan untuk menaklukkan tamunya, Al-Taawoun, sekaligus membawa timnya kembali ke empat besar Liga Roshn Saudi, pada malam paling kelam bagi pelatih asal Belanda Marino Pušić.

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Al-Ahli menang 3-1 atas tamunya, Al-Taawoun, dalam pertandingan yang digelar hari ini, Sabtu, di Stadion Al-Inma, Jeddah, pada pekan ke-13 Liga Roshn Saudi.

Meski meraih kemenangan, laga tersebut diwarnai kemarahan besar suporter. Sepanjang pertandingan, pendukung Al-Ahli terus meneriakkan yel-yel yang menuntut pemecatan Marino Pušić dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim utama.

Skor imbang tanpa gol bertahan selama 38 menit pertama, karena Al-Taawoun berhasil mematahkan setiap upaya Al-Ahli untuk mencetak gol pembuka.

Al-Taawoun tidak hanya unggul dalam bertahan, tetapi juga berhasil mencuri gol keunggulan pada menit ke-39.

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Penyerang Al-Taawoun asal Maroko, Abderrazak Hamdallah, melepaskan umpan silang dari dalam kotak penalti. Bola mengenai kaki bek Al-Ahli asal Turki, Merih Demiral, lalu terus memantul hingga sampai ke Nadim Bayrami di depan gawang yang kosong, dan ia pun berhasil menceploskannya ke dalam gawang.

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Namun, penyerang asal Inggris Ivan Toney tidak membiarkan babak pertama berakhir dengan Al-Ahli tertinggal. Ia berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit kedua masa tambahan waktu.

Toney menerima umpan silang apik dari gelandang asal Armenia, Eduard Spertsyan, lalu langsung menyepaknya dengan kaki kanan melewati sela kaki kiper Al-Taawoun asal Brasil, Mailson.

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Toney kemudian menambah gol keduanya sekaligus gol kedua Al-Ahli pada menit ke-72 melalui titik penalti. Hadiah penalti itu didapatkan oleh winger asal Brasil, Wenderson Galeno, sebelum penyerang asal Inggris tersebut mengeksekusinya dengan apik.

Wasit asal Arab Saudi, Khalid Al-Turais, awalnya menolak memberikan penalti dengan alasan Galeno berada dalam posisi offside sebelum dilanggar, tetapi ia akhirnya menunjuk titik putih setelah meninjau tayangan VAR.

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Menurut akun statistik Liga Roshn di platform "X", laga ini menjadi pertandingan ketujuh beruntun di mana Ivan Toney mencetak gol bersama Al-Ahli di kompetisi tersebut.

Dalam tujuh pertandingan itu, penyerang asal Inggris tersebut mengemas 11 gol, dengan rata-rata mendekati 3 gol dalam setiap dua pertandingan, sebuah catatan yang sangat tinggi.

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Toney kini perlu mencetak setidaknya satu gol pada laga berikutnya melawan Al-Faisaly untuk menyamai rekor bersejarahnya di Liga Roshn, saat ia mencetak gol dalam 8 pertandingan beruntun di kompetisi tersebut pada musim lalu.

Selain itu, pemain berusia 30 tahun tersebut telah mencapai gol ke-16 di Liga Roshn musim ini, meski baru tampil dalam 11 pertandingan. Catatan itu merupakan rekor bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya di kompetisi tersebut.

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Menurut statistik Liga Roshn, Toney melampaui pemain asal Brasil Wesley Lopes, mantan bintang Al-Hilal, pemilik awal musim terbaik dalam sejarah Liga Roshn, yang mencetak 14 gol setelah menjalani 11 pertandingan pada musim 2012-2013.

Ivan Toney juga makin kokoh di puncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Roshn musim ini dengan koleksi 16 gol. Ia unggul 7 gol penuh atas kapten Al-Nassr asal Portugal, Cristiano Ronaldo, yang berada di posisi kedua dengan 9 gol.

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Gol Al-Ahli tidak berhenti pada dwigol Ivan Toney. Pemain pengganti asal Brasil, Matheus Gonçalves, mencetak gol ketiga bagi tim asal Jeddah tersebut pada menit ke-89 melalui tembakan keras dari luar kotak penalti.

Kemenangan ini mengembalikan Al-Ahli ke empat besar Liga Roshn Saudi. Mereka naik ke peringkat keempat klasemen dengan 27 poin, unggul selisih gol atas tetangga sekaligus rival tradisional mereka, Al-Ittihad, yang turun ke peringkat kelima.

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Al-Ahli tertinggal 6 poin dari Al-Hilal yang saat ini memuncaki klasemen dengan 33 poin, tetapi sang pemuncak klasemen masih memiliki keuntungan berupa satu laga tunda.

Di sisi lain, Al-Taawoun menelan kekalahan kedelapan di Liga Roshn musim ini, sehingga koleksi poin mereka tertahan di angka 5 saja, yang menempatkan mereka di peringkat ke-17 atau kedua dari bawah klasemen.