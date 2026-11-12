Video: Italia dengan skuad seadanya, Gli Azzurri melahap Prancis Zidane di San Siro

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Timnas Italia berhasil membalikkan ketertinggalan dari tamunya Prancis menjadi kemenangan dengan skor (3-1), pada petang hari Kamis ini di Stadion San Siro di Milan, dalam rangkaian pertandingan jornada kelima babak fase grup level pertama UEFA Nations League.

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Dengan hasil ini, Azzurri merebut puncak klasemen Grup 1 dengan koleksi 10 poin, unggul selisih gol dan head-to-head atas Prancis, sementara Belgia berada di peringkat ketiga dengan 9 poin, dan Turki berada di dasar klasemen tanpa poin.

Pertandingan dimulai dengan sempurna bagi tim nasional Prancis, yang unggul lebih awal pada menit kesepuluh melalui Michael Olise, memanfaatkan kesalahan fatal yang dilakukan Gianluigi Donnarumma, kiper Italia, dalam upaya membangun serangan dari belakang.

Donnarumma gagal mengeksekusi umpan yang akurat, sehingga bola sampai ke Olise, yang memanfaatkan situasi tersebut dengan cerdik, melewati Alessandro Bastoni sebelum melepaskan tembakan ke gawang, memberikan keunggulan satu gol tanpa balas bagi tim negaranya.

Namun tim nasional Italia tidak menyerah, dan berhasil kembali ke dalam pertandingan pada babak pertama, ketika Francesco Pio Esposito menyamakan kedudukan pada menit ke-26, menyusul umpan matang dari Nicolò Cambiaghi, meski Prancis mendominasi besar paruh pertama pertandingan.

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Memasuki babak kedua, tuan rumah melanjutkan upaya mereka mencari gol keunggulan, tetapi tim nasional Prancis mampu mendominasi jalannya permainan, dan menyia-nyiakan sejumlah peluang, di mana Donnarumma menggagalkan tembakan-tembakan keras, yang paling menonjol dari Rayan Cherki dan Adrien Rabiot.

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Sebaliknya, Italia nyaris unggul dalam skor, ketika mendapatkan penalti, tetapi Sebastiano Esposito membuangnya ke luar gawang pada menit ke-60.

Penebusan Italia datang ketika Davide Frattesi berhasil mencetak gol kedua, pada menit ke-63, setelah umpan dari Federico Dimarco, membalikkan keadaan untuk keuntungan Azzurri di tengah perayaan gila-gilaan di San Siro.

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Italia mendominasi permainan setelah gol keunggulan, dan melanjutkan serangan-serangannya ke arah gawang Prancis, hingga mendapatkan penalti kedua, yang kali ini dicetak oleh Pio Esposito pada menit ke-75, mencetak gol ketiga bagi tuan rumah dan gol keduanya dalam pertandingan, menebus kegagalan saudaranya Sebastiano pada penalti pertama.

Prancis berusaha kembali ke dalam pertandingan setelah gol ketiga Italia, tetapi gagal memaksakan dominasinya di hadapan ketangguhan lini tengah dan pertahanan Azzurri, hingga tuan rumah keluar dengan kemenangan menarik (3-1) atas anak asuh pelatih Zinedine Zidane.

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Pertandingan leg pertama antara kedua tim sebelumnya berakhir imbang (1-1), setelah Olise membawa Prancis unggul lewat gol indah dari tendangan bebas, sebelum Alessandro Bastoni menyamakan kedudukan untuk Italia.

Dengan kemenangan hari ini, tim nasional Italia akan menjalani pertandingan melawan Belgia pada laga terakhir fase grup, di kandang lawan, dengan lebih tenang, karena hanya membutuhkan hasil imbang saja, untuk lolos ke perempat final UEFA Nations League.