Video: Italia dengan skuad seadanya, Gli Azzurri gilas Prancis asuhan Zidane di San Siro

Dengan hasil ini, Gli Azzurri merebut puncak klasemen Grup A dengan koleksi 10 poin, unggul selisih gol dan head-to-head atas Prancis, sementara Belgia menempati posisi ketiga dengan 9 poin, dan Turki menghuni dasar klasemen tanpa poin.

Pertandingan diawali dengan sangat ideal bagi timnas Prancis, yang unggul lebih dulu pada menit ke-10 melalui Michael Olise, memanfaatkan kesalahan fatal yang dilakukan Gianluigi Donnarumma, kiper Italia, dalam upaya membangun serangan dari belakang.

Donnarumma gagal mengeksekusi umpan akurat, sehingga bola sampai ke Olise, yang memanfaatkan situasi dengan apik, melewati Alessandro Bastoni sebelum melepaskan tembakan ke gawang, memberikan keunggulan satu gol tanpa balas bagi timnas negaranya.

Namun timnas Italia tidak menyerah, dan berhasil kembali ke dalam pertandingan pada babak pertama, ketika Francesco Pio Esposito menyamakan kedudukan pada menit ke-26, usai umpan matang dari Niccolo Cambiaghi, meskipun Prancis sangat mendominasi di paruh pertama pertandingan.

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Memasuki babak kedua, tuan rumah melanjutkan upaya mereka mencari gol keunggulan, tetapi timnas Prancis mampu memaksakan dominasinya atas jalannya permainan, dan menyia-nyiakan sejumlah peluang, di mana Donnarumma menggagalkan tembakan-tembakan keras, terutama dari Rayan Cherki dan Adrien Rabiot.

Sebaliknya, Italia nyaris unggul dalam skor, ketika mendapatkan tendangan penalti, namun Sebastiano Esposito membuang peluang itu ke luar bingkai gawang pada menit ke-60.

Pembalasan Italia datang ketika Davide Frattesi berhasil mencetak gol kedua, pada menit ke-63, setelah umpan dari Federico Dimarco, membalikkan keadaan demi keuntungan Gli Azzurri di tengah perayaan gila-gilaan di San Siro.

Italia mendominasi permainan setelah gol keunggulan, dan melanjutkan serangan-serangannya ke arah gawang Prancis, hingga mendapatkan tendangan penalti kedua, yang kali ini dicetak oleh Pio Esposito pada menit ke-75, mencetak gol ketiga bagi tuan rumah dan gol keduanya pada pertandingan ini, menebus kegagalan saudaranya, Sebastiano, dalam tendangan penalti pertama.

Prancis berusaha kembali ke dalam pertandingan setelah gol ketiga Italia, tetapi gagal memaksakan dominasinya di hadapan keberanian lini tengah dan pertahanan Gli Azzurri, sehingga tuan rumah keluar dengan kemenangan dramatis (3-1) atas anak-anak asuh pelatih Zinedine Zidane.

Laga leg pertama antara kedua timnas sebelumnya berakhir imbang (1-1), setelah Olise membawa Prancis unggul lewat gol indah dari tendangan bebas, sebelum Alessandro Bastoni menyamakan kedudukan untuk Italia.

Dengan kemenangan hari ini, timnas Italia akan menjalani pertandingan melawan Belgia pada pekan terakhir fase grup, di kandang lawan, dengan lebih tenang, karena mereka hanya akan membutuhkan hasil imbang, untuk lolos ke perempat final UEFA Nations League.