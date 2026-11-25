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Liverpool meraih kemenangan layak atas klub Belgia Club Brugge dengan skor 3-0 pada Rabu malam dalam laga matchday kelima fase liga Liga Champions.

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Alexander Isak mencetak gol pembuka Liverpool pada menit ke-13, sebelum Florian Wirtz menambah gol kedua pada menit ke-79 untuk memastikan kemenangan tanpa kebobolan Liverpool dengan skor 3-0 atas Club Brugge. Setelah itu, penyerang asal Swedia tersebut menambah gol keduanya sekaligus gol ketiga Liverpool (83).

Liverpool menunjukkan keunggulan yang jelas sepanjang pertandingan dengan memanfaatkan organisasi pertahanan dan kecepatan dalam transisi menyerang. Mereka menguasai lini tengah dan mencegah Club Brugge membangun serangan berbahaya, sementara untuk menciptakan peluang mereka mengandalkan umpan-umpan pendek dan pergerakan kolektif.

Dengan hasil tersebut, Liverpool mengoleksi 12 poin dan menempati peringkat kelima klasemen grup setelah meraih empat kemenangan dan sekali kalah. Di sisi lain, Club Brugge tertahan di angka 9 poin dan berada di peringkat ke-12 setelah meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan.

Liverpool memasuki pertandingan dengan mentalitas menyerang yang jelas dan berhasil mengambil alih kendali permainan sejak awal. Gol pertama lahir pada menit ke-13 melalui penyerang Alexander Isak, yang memanfaatkan peluang emas di dalam kotak penalti untuk menyarangkan bola ke gawang. Gol itu membawa tim asal Inggris tersebut unggul dan membakar semangat para suporter yang hadir.

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Liverpool terus menekan setelah gol tersebut dan mendominasi penguasaan bola dengan jelas. Namun, mereka tidak mampu menambah gol sebelum babak pertama berakhir, sehingga kedua tim masuk ke ruang ganti dengan skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

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Beberapa menit sebelum peluit akhir babak pertama, pertandingan diwarnai momen yang mengkhawatirkan ketika winger Liverpool, Victor Muñoz, menerima tekel keras dari pemain Club Brugge, Jorne Spileers. Muñoz terjatuh kesakitan dan dibawa dengan tandu setelah mendapat perawatan di lapangan, sebelum meninggalkan lapangan dan digantikan oleh Rio Ngumoha.

Getty Images

Memasuki babak kedua, Liverpool tetap menjaga keunggulan dan dominasinya di lini tengah sambil berupaya memastikan kemenangan lebih awal. Upaya itu membuahkan hasil ketika Florian Wirtz mencetak gol kedua pada menit ke-79 dengan menuntaskan serangan yang tertata rapi. Gol tersebut mengubah skor menjadi 2-0 dan menegaskan keunggulan timnya.

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Alexander Isak kemudian menambah gol ketiga Liverpool pada menit ke-82 setelah menerima umpan dari kiper Alisson Becker. Gol itu menegaskan dominasi penuh Liverpool dalam pertandingan dan mengubah skor menjadi 3-0 atas Club Brugge, dalam momen yang menonjolkan ketajaman penyerang asal Swedia tersebut serta kemampuannya menentukan hasil laga.

Meski Club Brugge berupaya memperkecil ketertinggalan di menit-menit akhir, lini pertahanan dan kiper Liverpool tetap waspada. Laga pun berakhir dengan kemenangan tanpa kebobolan yang memperkuat posisi Liverpool di klasemen kompetisi Eropa tersebut.

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Liverpool sekali lagi menunjukkan kemampuannya memaksakan gaya bermain dan mengendalikan laga-laga besar berkat efektivitas para penyerangnya dan kemampuan memanfaatkan peluang. Sementara itu, Club Brugge menampilkan permainan penuh semangat juang pada beberapa periode, tetapi tidak memiliki efektivitas serangan yang dibutuhkan untuk menghadapi tim sekelas Liverpool.

Dengan kemenangan ini, Liverpool melanjutkan tren positifnya di turnamen dan semakin dekat untuk mengamankan tiket ke babak gugur, sementara tim asal Belgia tersebut membutuhkan hasil yang lebih baik pada laga-laga berikutnya untuk memperbaiki posisinya di grup.