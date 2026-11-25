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Liverpool meraih kemenangan layak atas wakil Belgia, Club Brugge, dengan skor 2-0 pada Rabu malam ini dalam lanjutan matchday kelima fase liga Liga Champions.

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Alexander Isak membawa Liverpool unggul pada menit ke-13, sebelum Florian Wirtz menambah gol kedua pada menit ke-79 dan memastikan kemenangan tanpa balas Liverpool 2-0 atas Club Brugge. Setelah itu, penyerang asal Swedia tersebut mencetak gol keduanya sekaligus gol ketiga Liverpool (83).

Liverpool menunjukkan keunggulan yang jelas sepanjang laga berkat organisasi pertahanan yang rapi dan kecepatan dalam melakukan transisi ke serangan. Mereka menguasai lini tengah dan mencegah Club Brugge membangun serangan berbahaya, sembari mengandalkan umpan-umpan pendek dan pergerakan kolektif untuk menciptakan peluang.

Dengan hasil tersebut, Liverpool mengoleksi 12 poin dan menempati peringkat kelima klasemen grup setelah meraih empat kemenangan dan satu kekalahan. Di sisi lain, Club Brugge tertahan di angka 9 poin dan berada di peringkat ke-12 setelah mencatat tiga kemenangan dan dua kekalahan.

Liverpool memasuki laga dengan mentalitas menyerang yang jelas dan berhasil mengendalikan jalannya pertandingan sejak awal. Gol pertama lahir pada menit ke-13 melalui penyerang Alexander Isak, yang memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti untuk menceploskan bola ke gawang. Gol itu membawa tim asal Inggris tersebut unggul sekaligus membakar semangat para suporter yang hadir.

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Liverpool terus menekan setelah gol tersebut dan mendominasi penguasaan bola, tetapi tidak mampu menambah gol sebelum turun minum. Kedua tim pun masuk ke ruang ganti dengan skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

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Beberapa menit sebelum peluit akhir babak pertama, laga diwarnai momen mengkhawatirkan ketika winger Liverpool, Víctor Muñoz, menerima tekel keras dari pemain Club Brugge, Joren Spileers. Muñoz terjatuh sambil kesakitan dan dibawa dengan tandu setelah mendapat perawatan di lapangan, sebelum meninggalkan lapangan dan digantikan pemain lain.

Getty Images

Memasuki babak kedua, Liverpool mempertahankan keunggulan dan dominasinya di lini tengah sembari berusaha memastikan kemenangan lebih awal. Upaya itu membuahkan hasil saat Florian Wirtz mencetak gol kedua pada menit ke-79 dengan menuntaskan serangan yang tertata rapi, sehingga skor berubah menjadi 2-0 dan menegaskan keunggulan timnya.

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Alexander Isak kemudian menambah gol ketiga Liverpool pada menit ke-82 setelah menerima umpan dari kiper Alisson Becker. Gol tersebut menegaskan dominasi penuh Liverpool atas pertandingan dan mengubah skor menjadi 3-0 atas Club Brugge, dalam momen yang menonjolkan ketajaman penyerang asal Swedia itu serta kemampuannya menentukan hasil laga.

Meski Club Brugge berupaya memperkecil ketertinggalan di menit-menit akhir, lini belakang dan kiper Liverpool tetap waspada. Laga pun berakhir dengan kemenangan tanpa balas yang memperkuat posisi Liverpool di klasemen kompetisi Eropa tersebut.

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Liverpool sekali lagi menunjukkan kemampuannya memaksakan gaya bermain dan mengendalikan laga-laga besar, berkat efektivitas para penyerangnya serta kemampuan memanfaatkan peluang. Adapun Club Brugge tampil penuh semangat juang pada beberapa periode, tetapi kekurangan efektivitas dalam menyerang yang dibutuhkan untuk menghadapi tim sebesar Liverpool.

Dengan kemenangan ini, Liverpool melanjutkan tren positifnya di turnamen dan semakin dekat untuk mengamankan tiket ke babak gugur. Sementara itu, tim asal Belgia tersebut membutuhkan hasil yang lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya untuk memperbaiki posisinya di grup.