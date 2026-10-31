Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menangani Al Hilal, mengungkapkan alasan di balik ketidakhadirannya dalam konferensi pers usai laga melawan Al Fateh, setelah ia muncul di area jurnalis sambil menunjuk ke tenggorokannya, dan menjelaskan bahwa ia mengalami rasa sakit yang menghalanginya untuk berbicara. Hal inilah yang membuatnya terpaksa tidak menghadiri konferensi pers dan mengirim asistennya, Massimiliano Farris, untuk berbicara menggantikannya.

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Al Hilal sebelumnya meraih kemenangan atas Al Fateh dengan skor dua gol tanpa balas, Sabtu malam, dalam pertandingan pekan ke-12 Liga Profesional Roshn Saudi, sehingga menambah tiga poin baru dalam perjalanannya di kompetisi tersebut, sementara Farris mengambil alih tugas menjawab pertanyaan para jurnalis usai pertandingan.

Farris menjelaskan bahwa ketidakhadiran Inzaghi disebabkan oleh rasa sakit yang ia rasakan di tenggorokan, sebelum ia berbicara tentang sulitnya pertandingan dan kondisi yang mendahuluinya, dengan menyebutkan bahwa Al Hilal menjalani laga tersebut setelah perjalanan untuk memainkan pertandingan di Liga Champions Asia, yang menyebabkan kesulitan tambahan bagi para pemain.

Asisten pelatih Al Hilal itu mengatakan bahwa Al Fateh memiliki keunggulan dari sisi persiapan, setelah mendapatkan delapan hari untuk bersiap menghadapi pertandingan, berbeda dengan tim biru yang terpaksa harus menghadapi tekanan perjalanan dan keterbatasan waktu usai partisipasi mereka di level kontinental.

Ia menambahkan bahwa Al Hilal memiliki sejumlah peluang untuk menyelesaikan laga lebih awal, tetapi pada akhirnya keluar dengan hasil yang diinginkan, setelah berhasil menang dengan dua gol tanpa balas, seraya menegaskan bahwa tim pelatih berupaya meredam bahaya transisi serangan Al Fateh, terutama pergerakan Murad Batna dan rekan-rekannya.

Dengan demikian, Inzaghi absen dari penampilan media yang biasa dilakukan usai pertandingan karena alasan kesehatan, sementara asistennya menyampaikan catatan-catatan penting dari tim pelatih terkait laga tersebut, yang menyaksikan kemenangan Al Hilal dan keberlanjutan mereka dalam persaingan memperebutkan puncak Liga Roshn.