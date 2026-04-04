Video: Inzaghi malu-malu... Cancelo bersinar di langit Barcelona pada malam kekalahan Al-Hilal

Bek Barcelona asal Portugal, João Cancelo, membuat Simone Inzaghi, mantan pelatihnya di Al-Hilal, berada dalam situasi yang canggung.

Cancelo memimpin Barcelona meraih kemenangan atas Atlético Madrid dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang berlangsung Sabtu lalu di Stadion Metropolitano Riyadh, pada pekan ke-30 Liga Spanyol.

Bek asal Portugal itu memainkan peran penting dalam gol kemenangan yang dicetak oleh penyerang asal Polandia, Robert Lewandowski, pada menit ke-87 pertandingan.

Cancelo menampilkan aksi menawan dengan dribel memukau di sisi kiri, sebelum melepaskan tendangan keras yang ditepis oleh Juan Musso, kiper Atletico Madrid, sebelum bola memantul ke dada penyerang Polandia itu, dan masuk ke gawang.

Kemenangan ini mendekatkan Barcelona pada gelar La Liga, setelah mengumpulkan 76 poin, yang menempatkan mereka di puncak klasemen, unggul 7 poin dari rival abadi Real Madrid, dengan sisa 8 putaran sebelum kompetisi berakhir.

Hal ini terjadi sekitar satu jam setelah Al-Hilal terjebak dalam hasil imbang 2-2 melawan Al-Taawoun, Sabtu, di Stadion Kingdom Arena, pada putaran ke-27 Liga Roshen.

Hasil imbang ini mempersulit peluang Al-Hilal untuk meraih gelar juara Liga Saudi, di mana mereka kini berada di posisi kedua klasemen dengan 65 poin, tertinggal 5 poin dari Al-Nassr, pemuncak klasemen, dengan sisa 7 putaran.

Al-Hilal mengalami kesulitan di posisi bek kanan sejak kepergian Cancelo ke Barcelona dengan status pinjaman selama bursa transfer musim dingin lalu, terutama setelah beknya, Hamad Al-Yami, mengalami cedera.

Inzaghi terpaksa mengandalkan bek kiri Muteb Al-Harbi di posisi tersebut, sebelum memasukkan sayap muda Abdulkarim Darsi sebagai bek kanan pada menit-menit akhir pertandingan melawan Al-Taawoun, tanpa keduanya mampu memberikan kontribusi serangan yang diharapkan.

